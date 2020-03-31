Энергетика

Pravda.RuPravda.RuМировые цены на нефть выросли на 5,62%

По состоянию на утро вторника, 31 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 5,62% и теперь составляет 21,22 доллар за баррель.
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Новости кризиса 31 марта: у россиян нет сбережений на кризис, мир ждет массовый голод

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Цена нефти Brent ускорила рост до 5%

ТАСС08:11

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Цена нефти марки Brent ускорила рост до 5%

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Цена на нефть марки Brent выросла до 23,04 долларов

Комсомольская правда02:39

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:55

Рост котировок Brent и WTI ускорился благодаря Китаю

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Врач и телеведущая Елена Малышева призвала россиян строго соблюдать режим домашней самоизоляции.
РИА Новости 09:58
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В Карелии ограничили продажу алкоголя

Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
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Футбол

«Ювентус» из-за коронавируса может продать Роналду

Заработная плата Роналду составляет 31 миллион евро в год, но на фоне коронавируса 35-летний лидер «Бьянконери» согласился на временное снижение гонораров для того, чтобы хоть как-то помочь клубу.
ИнфоСМИ 12:25
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ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции

Поправку к Конституции о гарантии доступной и качественной медпомощи россияне продолжают считать самой важной.
Газета.Ru 05:35
Общество

Крайний срок подачи документов в вузы РФ сдвинули на 10 августа

Российские абитуриенты должны будут определиться с вузом и подать документы на поступление до 10 августа, сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Интерфакс 12:28
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СК возбудил дело против двух человек в СЗФО из-за коронавируса

Ранее в Брянске возбудили дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек.
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Alliance объявила об уходе двух игроков состава по Dota 2

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Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
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США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса

Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3 415 человек.
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Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 837 человек

За последние сутки от COVID-19 в Италии умерли 837 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 12 428.
Газета.Ru 12:54
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Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано

Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В Омской области еще пять человек заразились коронавирусом

Еще пять случаев заболевания коронавирусом выявлено в Омской области, всего в регионе восемь заболевших, сообщил губернатор Александр Бурков.
РИА Новости 13:15
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
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В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4 – 5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.
РБК 10:34
Биатлон

Анфиса Резцова заявила, что подаст на Губерниева в суд

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что подаст в суд на известного комментатора Дмитрия Губерниева за высказывания о ней.
RT на русском 12:06
Политика

Трамп отказался платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о переезде в Лос-Анджелес британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
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Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
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Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском 11:25
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В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 11:46
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Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим всеобщей самоизоляции для жителей региона, сообщает ТАСС.
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Тайна первой цветной фотографии разгадана спустя 170 лет

Исследователи в течение 170 лет бились над разгадкой тайны снимка Беккереля.
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Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса

Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике княжеского дворца.
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