Энергетика

Газета.RuГазета.RuМировые цены на нефть выросли на 7% после обвала котировок накануне

Мировые цены на нефть выросли после вчерашнего обвала. К восьми утра цена на Brent увеличилась более чем на 7%, WTI – на 6,91%. Отметку в $40 за баррель обе марки пробить так и не смогли, оставаясь в районе $33-36 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать195

Подробнее о событии

Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%

ТАССвчера в 22:14

Цена нефти Brent выросла на 10%

РБКвчера в 08:05

Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%

РИА Новостивчера в 21:51

Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%

Авторадиовчера в 07:52

На свыше 3% дорожала нефть марки WTI

Газета.Ruвчера в 22:06

Цена на нефть марки WTI растёт примерно на 10%

RT на русскомвчера в 06:44

Тотальное падение стоимости нефти Brent остановилось

Life.ru09 марта в 19:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 09:19, Ашберн

Комментарии

Шоу-бизнес

Госпитализирована Валентина Талызина

Газета.Ru 06:03
Происшествия

Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания

«Всё, что уже можно было уничтожить, — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», — приводит ТАСС слова защитника.
Известия 07:29
Футбол

Приболевшего Мбаппе проверили на коронавирус

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который пропустил тренировку парижан перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» из-за болей в горле и недомогания, был проверен на коронавирус.
Sport24.ru вчера в 15:16
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Известия вчера в 17:28
Политика

Госдума поддержала закон о поправках в Конституцию

Закон о поправках в Конституцию поступил в нижнюю палату парламента 20 января.
Кубань 24 04:41
Футбол

Рома не полетит в Испанию на матч ЛЕ против «Севильи»

Итальянская "Рома" отказалась лететь в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Севильи", передает официальный сайт римского клуба.
Газета.Ru 09:03
Происшествия

Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Коммерсантъ 08:41
Авто

Подержанный автомобиль россияне могут купить после года накоплений

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на «Российскую газету», в начале этого года средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке РФ составила 429 тыс. рублей, а средняя зарплата – почти 39 тыс. рублей в месяц.
Автоновости дня 02:55
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
Энергетика

Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии

Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.
Интерфакс 07:25
Экономика

Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
ТАСС 08:25
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Футбол

Матч Молдавия – Россия пройдет без зрителей

Бомбардир.ру 06:52
Общество

Правительство Украины ввело трехнедельный карантин в стране

Правительство Украины официально ввело карантин в учебных заведениях страны и запретило проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.
РИА Новости 09:11
Общество

Режим карантина в Москве не распространяется на дипломатов, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора

Всем остальным, кто прибыл из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, необходимо находиться дома в течение двух недель, а при возникновении симптомов ОРВИ обращаться к врачу.
Эхо Москвы 08:32
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости 04:03
Шоу-бизнес

О состоянии матери рассказала дочь Заворотнюк

Подписчики выразили обеспокоенность, что Заворотнюк отправилась в страну, захваченную коронавирусом, а также задавали массу вопросов о состоянии ее здоровья.
Live24 вчера в 11:17
Происшествия

Число погибших в ДТП на трассе под Ростовом увеличилось до пяти

Число погибших в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе М4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие.
ТАСС 07:43
Общество

Билли Айлиш разделась, чтобы высказаться против бодишейминга

РБК 07:14
Здоровье

Второй человек в мире излечился от ВИЧ

Как сообщают врачи, пациента вылечили не лекарства от ВИЧ, а стволовые клетки от рака, который тоже у него был.
Плюс один +1 вчера в 12:01
Политика

Около Госдумы проходят одиночные пикеты против поправок к Конституции

У здания Госдумы в центре Москвы проходят одиночные пикеты против принятия поправок к Конституции, сообщили «МБХ медиа».
Коммерсантъ 04:04
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Что происходит 06:06
Спорт

Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

Газета.Ru 07:59
Происшествия

В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП

Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 08:53
Игры

PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn официально анонсирован для ПК

Президент Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst) заявил в PlayStation Blog, что Horizon Zero Dawn выйдет на ПК этим летом.
3DNews вчера в 11:36
Единоборства

Фергюсон послал Нурмагомедова и назвал его размякшим

Фергюсон назвал Хабиба Нурмагомедова очередным бойцом, которого он победит.
Замана 09:05
Общество

В Крыму ФСБ задержала четверых экстремистов

Бахчисарай, Крым, 11 марта 2020, 16:06 — REGNUM В Крыму задержали четверых участников запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 09:06
Здоровье

Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии

Ранее с интервью Вестям.Ru доктор Мясников назвал самые переоцененные болезни и лекарства, а также назвал оптимальное количество калорий в сутки.
Вести.Ru 08:38
Общество

Новым ведущим телешоу «На самом деле» стал Тимур Еремеев

Москва, 11 марта 2020, 08:43 — REGNUM Нового ведущего Тимура Еремеева вместо Дмитрия Шепелева назначил «Первый канал» для телешоу «На самом деле».
REGNUM 01:43
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное