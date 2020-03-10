Энергетика
Газета.RuМировые цены на нефть выросли на 7% после обвала котировок накануне
Мировые цены на нефть выросли после вчерашнего обвала. К восьми утра цена на Brent увеличилась более чем на 7%, WTI – на 6,91%. Отметку в $40 за баррель обе марки пробить так и не смогли, оставаясь в районе $33-36 за баррель.
Читать в источнике
Оценить171
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Комментарии
Шоу-бизнес
Госпитализирована Валентина Талызина
Происшествия
Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания
«Всё, что уже можно было уничтожить, — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», — приводит ТАСС слова защитника.
Футбол
Приболевшего Мбаппе проверили на коронавирус
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который пропустил тренировку парижан перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» из-за болей в горле и недомогания, был проверен на коронавирус.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Политика
Госдума поддержала закон о поправках в Конституцию
Закон о поправках в Конституцию поступил в нижнюю палату парламента 20 января.
Футбол
Рома не полетит в Испанию на матч ЛЕ против «Севильи»
Итальянская "Рома" отказалась лететь в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Севильи", передает официальный сайт римского клуба.
Происшествия
Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье
Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Авто
Подержанный автомобиль россияне могут купить после года накоплений
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на «Российскую газету», в начале этого года средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке РФ составила 429 тыс. рублей, а средняя зарплата – почти 39 тыс. рублей в месяц.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Энергетика
Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии
Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.
Экономика
Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Футбол
Матч Молдавия – Россия пройдет без зрителей
Общество
Правительство Украины ввело трехнедельный карантин в стране
Правительство Украины официально ввело карантин в учебных заведениях страны и запретило проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.
Общество
Режим карантина в Москве не распространяется на дипломатов, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора
Всем остальным, кто прибыл из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, необходимо находиться дома в течение двух недель, а при возникновении симптомов ОРВИ обращаться к врачу.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Шоу-бизнес
О состоянии матери рассказала дочь Заворотнюк
Подписчики выразили обеспокоенность, что Заворотнюк отправилась в страну, захваченную коронавирусом, а также задавали массу вопросов о состоянии ее здоровья.
Происшествия
Число погибших в ДТП на трассе под Ростовом увеличилось до пяти
Число погибших в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе М4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие.
Здоровье
Второй человек в мире излечился от ВИЧ
Как сообщают врачи, пациента вылечили не лекарства от ВИЧ, а стволовые клетки от рака, который тоже у него был.
Политика
Около Госдумы проходят одиночные пикеты против поправок к Конституции
У здания Госдумы в центре Москвы проходят одиночные пикеты против принятия поправок к Конституции, сообщили «МБХ медиа».
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Происшествия
В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП
Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Игры
PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn официально анонсирован для ПК
Президент Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Хермен Хюльст (Hermen Hulst) заявил в PlayStation Blog, что Horizon Zero Dawn выйдет на ПК этим летом.
Единоборства
Фергюсон послал Нурмагомедова и назвал его размякшим
Фергюсон назвал Хабиба Нурмагомедова очередным бойцом, которого он победит.
Общество
В Крыму ФСБ задержала четверых экстремистов
Бахчисарай, Крым, 11 марта 2020, 16:06 — REGNUM В Крыму задержали четверых участников запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Здоровье
Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии
Ранее с интервью Вестям.Ru доктор Мясников назвал самые переоцененные болезни и лекарства, а также назвал оптимальное количество калорий в сутки.
Общество
Новым ведущим телешоу «На самом деле» стал Тимур Еремеев
Москва, 11 марта 2020, 08:43 — REGNUM Нового ведущего Тимура Еремеева вместо Дмитрия Шепелева назначил «Первый канал» для телешоу «На самом деле».