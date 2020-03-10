Энергетика

Газета.RuГазета.RuМировые цены на нефть выросли на 7% после обвала котировок накануне

Мировые цены на нефть выросли после вчерашнего обвала. К восьми утра цена на Brent увеличилась более чем на 7%, WTI – на 6,91%. Отметку в $40 за баррель обе марки пробить так и не смогли, оставаясь в районе $33-36 за баррель.
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