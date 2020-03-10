Энергетика
Газета.RuМировые цены на нефть выросли на 7% после обвала котировок накануне
Мировые цены на нефть выросли после вчерашнего обвала. К восьми утра цена на Brent увеличилась более чем на 7%, WTI – на 6,91%. Отметку в $40 за баррель обе марки пробить так и не смогли, оставаясь в районе $33-36 за баррель.
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Политика
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Следует упомянуть, что проект нового КоАП был опубликован 30 января нынешнего года.
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Самолет штатно следует в пункт назначения - аэропорт "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
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Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
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В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
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Екатеринбург, 11 марта 2020, 17:47 — REGNUM В Свердловской области из-за ситуации с коронавирусом ограничены массовые мероприятия.
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Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
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Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
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В США спрогнозировали результат боёв между Россией и Турцией в Сирии
В известном в США издании The National Interest спрогнозировали результат боёв между Россией и Турцией в Сирии.
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Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
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Собеседник: Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Мишустина
Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Михаила Мишустина, пишет еженедельник «Собеседник».