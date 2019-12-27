Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть выросли по итогам торгов четверга
Котировки февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,57 доллара и составили 61,68 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:35, Ашберн
Общество
«Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг»
"Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства.
Политика
ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян
Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Хоккей
«Сочи» прервал пятиматчевую победную серию «Спартака» в КХЛ
Общество
Путин повысил в России минимальный размер оплаты труда
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Политика
В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом
Общество
УАЗ выпустит кемпер на базе «Буханки»
Как отмечает издание speedme.ru, новую модификацию «Буханки-кемпера» дизайнеров ульяновского автозавода «UAZ Nederland» вдохновили дома на колесах, представленные на голландской выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в городе Утрехт.
Музыка
Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube
В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Политика
Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Политика
Наиболее значимыми политиками 2020 года немцы назвали Меркель и Путина
Согласно исследованию, проведенному компанией YouGov среди жителей Германии, на вопрос "какой политик будет играть наиболее значимую роль при разрешении международных вызовов" большинство опрошенных назвали Меркель (22%) и Путина (20%).
Космос
Космические итоги уходящего года дали возможность людям узнать больше информации о Вселенной
Ученые подвели космические итоги уходящего года. Они дали возможность людям узнать больше информации о Вселенной.
Армия и оружие
Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
Происшествия
В российском городе Дед Мороз раздал детям снюс вместо конфет
Неизвестный в костюме Деда Мороза предлагал детям снюс (сосательный табак) вместо конфет.
Гаджеты
Realme X50 окажется полным аналогом Redmi K30 5G
Хоккей
Сборная Канады извинилась перед россиянами за своего капитана
Общество
Перед Новым годом в Москве выпадет до 5 сантиметров снега
Могут даже появиться небольшие сугробы до 5 сантиметров.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Давид Манукян вместе улетели в Куршевель на праздники
Телеведущая, певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова и блогер Давид Манукяен вместе улетели в Куршевель на праздники, сообщает телеграм-канал Super.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Политика
США предостерегли КНДР от новых ракетных испытаний
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил о готовности Соединённых Штатов к реакции в случае новых ракетных испытаний КНДР.
Происшествия
В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку
Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Происшествия
Три человека утонули во время рыбалки в Калужской области
Три человека утонули во время зимней рыбалки в озере возле села Жерелево Калужской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
Футбол
Директор «ПСЖ» попытался уговорить Клоппа уйти из «Ливерпуля»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо провёл встречу с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, которая продлилась около часа.
Футбол
«Ман Сити» – «Шеффилд Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:00 по московскому времени.
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток
С 28 декабря "Аэрофлот" приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток, сообщили в пресс-службе компании.