Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть выросли по итогам торгов четверга

Котировки февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,57 доллара и составили 61,68 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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