Энергетика
ФинмаркетЦены на нефть растут, Brent достигла $67 за баррель
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:29 мск во вторник составила $67,01 за баррель, что на $0,62 (0,93%) выше уровня предыдущей сессии.
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Политика
Лавров объяснил санкции США против «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Политика
Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски
Минфин США намерен рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски, об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Политика
В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США по поводу запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью.
Происшествия
В авиакатастрофе в Алма-Ате погиб глава совета генералов Казахстана
При крушении самолета Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты погиб председатель совета генералов Казахстана генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров.
Происшествия
В Москве на мужчину напали в подъезде и отняли 250 тыс. руб
По данным полиции, инцидент произошел под адресу ул. Полярная, 4. На лестничной площадке злоумышленник ударил мужчину неустановленным предметом по шее и спине, после чего забрал у него деньги и скрылся.
Политика
Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу
Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Экономика
АФК «Система» продала свои акции МТС Банка за 1,4 млрд рублей
АФК "Система" продала 4,5% акций МТС Банка за 1,4 млрд рублей "дочке" мобильного оператора МТС - Mobile TeleSystems B.V. В результате сделки АФК "Система" вышла из капитала банка, говорится в сообщении корпорации.
Экономика
Изъять и простить: арестованное имущество продают в 1,5 раза чаще
Арестованный прирост За 11 месяцев 2019 года на торги было выставлено более 13 тыс. объектов арестованной недвижимости, суммарная стоимость которых составила около 60 млрд рублей.
Происшествия
В Шереметьево самолёт выкатился на грунт
В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что самолет во время руления выкатился на грунт.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о подготовке к полному перемирию в Донбассе с 1 января
Украинские вооруженные формирования готовятся к полному перемирию в Донбассе с 1 января.
Политика
Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год
Политика
Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки
Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» о том, что в начале декабря в Сочи под руководством президента Владимира Путина прошло совещание, на котором обсуждалось развитие отечественной спутниковой группировки в интересах российских военных.
Армия и оружие
Россия завершила эксплуатацию ракет «Рокот» с украинскими компонентами
Шоу-бизнес
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в новой фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» свои новые фотографии в довольно откровенном образе.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Общество
Спецназ после обыска в ФБК оставил новогодний рисунок – его продали за 50 тысяч рублей
26 декабря глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков продал с аукциона за 50 тысяч новогодний рисунок, сделанный сотрудником спецназа, который проводил обыск в офисе Фонда борьбы с коррупцией.
Кино
Зак Снайдер показал свою сцену выкапывания Супермена из могилы
Изображение было опубликовано 25 декабря на портале Screen Rant. https: / / twitter.com / screenrant / status / 1209935761237299200 На снимке запечатлена сцена, в которой большая часть команды супергероев находится на могиле Супермена (Генри Кавилл).
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче лидеров АПЛ
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Авто
UzAuto Motors начала производство 4 моделей Chevrolet для России
По мнению экспертов портала NJCAR.RU, "все четыре модели через год-полтора могут появиться в России, а Traverse, Equinox и Tahoe будут доступны у узбекских дилеров уже в первом квартале 2020-го".
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Футбол
Месси раскрыл секрет исполнения точных штрафных ударов
Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что помогает ему успешно исполнять штрафные удары.
Общество
Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма
Общество
Росстат представил демографический прогноз на 16 лет
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Происшествия
Дед Мороз умер на утреннике в российском детском саду
В декабре 2018 года сообщалось, что 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Кемерове.