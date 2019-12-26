Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:29 мск во вторник составила $67,01 за баррель, что на $0,62 (0,93%) выше уровня предыдущей сессии.

Цены на нефть растут, Brent достигла $67 за баррель

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