Энергетика

ФинмаркетФинмаркетЦены на нефть растут, Brent достигла $67 за баррель

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:29 мск во вторник составила $67,01 за баррель, что на $0,62 (0,93%) выше уровня предыдущей сессии.
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Цены на нефть растут

RT на русском00:39

Цены на нефть продолжают рост: Brent дороже $68 за баррель

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Цены на нефть заметно укрепились в пятницу утром

Московский Комсомолецвчера в 21:36

Нефть дорожает на оптимизме вокруг экономики США

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Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов четверга

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Нефть уверенно направляется к $69,50

REGNUM00:16

Нефть дорожает, баррель Brent перевалил за $68

Росбалт01:59
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Политика

Лавров объяснил санкции США против «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
РИА Новости 02:07
Политика

Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски

Минфин США намерен рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски, об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Накануне.Ru 02:06
Политика

В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым

Заявление США по поводу запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью.
Российская газета вчера в 17:43
Происшествия

В авиакатастрофе в Алма-Ате погиб глава совета генералов Казахстана

При крушении самолета Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты погиб председатель совета генералов Казахстана генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров.
РБК 02:13
Происшествия

В Москве на мужчину напали в подъезде и отняли 250 тыс. руб

По данным полиции, инцидент произошел под адресу ул. Полярная, 4. На лестничной площадке злоумышленник ударил мужчину неустановленным предметом по шее и спине, после чего забрал у него деньги и скрылся.
РБК 01:44
Политика

Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу

Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.
РИА Новости 02:31
Политика

Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях

Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
RT на русском 01:21
Экономика

АФК «Система» продала свои акции МТС Банка за 1,4 млрд рублей

АФК "Система" продала 4,5% акций МТС Банка за 1,4 млрд рублей "дочке" мобильного оператора МТС - Mobile TeleSystems B.V. В результате сделки АФК "Система" вышла из капитала банка, говорится в сообщении корпорации.
ТАСС вчера в 12:05
Экономика

Изъять и простить: арестованное имущество продают в 1,5 раза чаще

Арестованный прирост За 11 месяцев 2019 года на торги было выставлено более 13 тыс. объектов арестованной недвижимости, суммарная стоимость которых составила около 60 млрд рублей.
Известия вчера в 16:01
Происшествия

В Шереметьево самолёт выкатился на грунт

В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что самолет во время руления выкатился на грунт.
Аргументы недели 00:55
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о подготовке к полному перемирию в Донбассе с 1 января

Украинские вооруженные формирования готовятся к полному перемирию в Донбассе с 1 января.
ИА Новороссия вчера в 10:59
Политика

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Интерфакс вчера в 13:35
Политика

Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки

Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» о том, что в начале декабря в Сочи под руководством президента Владимира Путина прошло совещание, на котором обсуждалось развитие отечественной спутниковой группировки в интересах российских военных.
RT на русском 01:51
Армия и оружие

Россия завершила эксплуатацию ракет «Рокот» с украинскими компонентами

РИА Новости 00:42
Шоу-бизнес

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в новой фотосессии

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» свои новые фотографии в довольно откровенном образе.
Национальная служба новостей вчера в 08:24
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 21:42
Общество

Спецназ после обыска в ФБК оставил новогодний рисунок – его продали за 50 тысяч рублей

26 декабря глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков продал с аукциона за 50 тысяч новогодний рисунок, сделанный сотрудником спецназа, который проводил обыск в офисе Фонда борьбы с коррупцией.
Полит.ру 01:41
Кино

Зак Снайдер показал свою сцену выкапывания Супермена из могилы

Изображение было опубликовано 25 декабря на портале Screen Rant. https: / / twitter.com / screenrant / status / 1209935761237299200 На снимке запечатлена сцена, в которой большая часть команды супергероев находится на могиле Супермена (Генри Кавилл).
REGNUM 25 декабря в 16:57
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче лидеров АПЛ

LiveSport.ru вчера в 16:53
Фигурное катание

Туктамышева исполнила четверной на тренировке на чемпионате России

Sport24.ru 00:47
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Происшествия

В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»

В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Известия вчера в 18:49
Авто

UzAuto Motors начала производство 4 моделей Chevrolet для России

По мнению экспертов портала NJCAR.RU, "все четыре модели через год-полтора могут появиться в России, а Traverse, Equinox и Tahoe будут доступны у узбекских дилеров уже в первом квартале 2020-го".
Новые автомобили 01:02
Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru вчера в 07:00
Футбол

Месси раскрыл секрет исполнения точных штрафных ударов

Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что помогает ему успешно исполнять штрафные удары.
Матч ТВ вчера в 15:34
Общество

Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма

РИА Новости вчера в 20:49
Общество

Росстат представил демографический прогноз на 16 лет

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Известия 00:34
Общество

Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп

Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
РИА Новости вчера в 19:30
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ 02:27
Происшествия

Дед Мороз умер на утреннике в российском детском саду

В декабре 2018 года сообщалось, что 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Кемерове.
Lenta.ru вчера в 10:01
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