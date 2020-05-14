Энергетика

Газета.RuГазета.RuМировые цены на нефть растут на торгах

Мировые цены на нефть повышаются во время торгов в четверг, 14 мая.
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Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:19

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов четверга

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Нефть дорожает на фоне неожиданного снижения запасов сырья в США

ПРАЙМвчера в 01:20

Brent подорожала до $29,35 за баррель после падения котировок в среду

Интерфаксвчера в 01:43

Мировые цены на нефть растут на торгах

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США начали поднимать цены на нефть

Lenta.ruвчера в 02:37

Нефть незначительно подорожала, оправившись от страха перед коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 01:59
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Комментарии

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Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
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Лавров заявил, что прежней свободы после пандемии не будет

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, что полного возвращения к прежней нормальной жизни после завершения пандемии коронавируса уже не будет.
Петрозаводск говорит 12:08
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Общество

В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео

Российская газета 09:42
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В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
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Космос

Комета SWAN подошла на минимальное расстояние к Земле

Комета SWAN (Лебедь), открытая астрономами в апреле 2020 года, приблизилась к Земле на минимальное расстояние в 84 млн км. Жители Южного полушария могут наблюдать ее невооруженным глазом, сообщает Space.com.
МИР 24 вчера в 02:01
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Экономика

ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул

ЦБ пожаловался на российские банки и выявил недостатки в предоставлении гражданам кредитных каникул.
Lenta.ru 13:05
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Интерфакс 12:40
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании

Законопроект, который регламентирует дистанционное образование в России, внесён в Государственную думу, следует из базы данных палаты парламента.
RT на русском 09:03
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Общество

Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови

Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
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Киберспорт

Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи

Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
CyberSport.ru 05:24
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
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Досрочно завершён сезон в ФНЛ и ПФЛ

Как практически все спортивные турниры в мире, нынешний сезон в ПФЛ и ФНЛ, из-за пандемии коронавируса был приостановлен.
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Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
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Авто

Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva

В открытой базе Росстандарта опубликовали одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Lada Niva.
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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
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Общество

В России предложили ввести пособия на маски и перчатки

В Национальном родительском комитете предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, сообщает телеканал RT.
РИА Новости 04:05
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
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В США назвали Россию и Китай противниками первого уровня

Американские власти назвали Россию и Китай противниками первого уровня.
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В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
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Первый случай повторного заражения коронавирусом зафиксирован в России

Вылечившая от коронавируса жительница Бурятии вновь заразилась и была госпитализирована второй раз, пишет РИА Новости со ссылкой на главного врача республиканской инфекционной больницы Татьяну Сымбелову.
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Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба

Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South опубликовало у себя на сайте обращение к руководству команды по поводу его решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — в тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.
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Путин подобрал Шойгу нового начальника медцентра в Калининграде

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова.
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Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
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Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
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США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана вопреки СБ ООН

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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Генерал Капустин не дослужил в Краснодаре

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