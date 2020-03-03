Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника
Котировки апрельских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке по итогам торгов повысились на 1,99 доллара и составили 46,75 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно прочитать предложенные поправки в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети - это важнейшее достояние России".
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Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
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Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
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Роскачество провело опрос среди мужчин и выяснило, что большинство респондентов при выборе подарка женщинам на 8 Марта ведутся на уловки ритейлеров.
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ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
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В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
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Армия и оружие
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что запросил у американского коллеги Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе.
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Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает в праймериз по итогам «Супервторника».
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Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
Президент Абхазии потребовал возбудить дело об отравлении Бжании
Возбудить уголовное дело в связи с отравлением в России кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании потребовал премьер-министр республики, временно исполняющий обязанности президента, Валерий Бганба.
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Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big
Россию на "Евровидении-2020" в Роттердаме представит рейв-группа Little-big. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Президент России Владимир Путин принимает те же гигиенические меры по защите от коронавируса, что доступны и остальным гражданам.
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В ВОЗ сравнили смертность от гриппа и коронавируса
В Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сравнили смертность от гриппа и коронавируса.
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В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета
Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Здоровье
Депздрав опроверг информацию о нехватке персонала в НИИ имени Склифосовского
Информация о нехватке персонала в НИИ имени Склифосовского, якобы возникшей в связи с повышенной нагрузкой на медиков из-за коронавируса, не соответствует действительности.
Армия и оружие
В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам
Армия и оружие
Самолеты Черноморского флота проводят совместные учения с кораблями
Первым этапом стало совместное пилотирование экипажей многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и самолётов-разведчиков Су-24МР.