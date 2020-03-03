Энергетика
РБКЦена на нефть Brent поднялась выше $52
Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти WTI подорожали на 5,38% — до $47,17 за баррель.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 04:07, Ашберн
Комментарии
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
Политика
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Политика
CNBS: Байден побеждает на праймериз демократов в Вирджинии
Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии в штате Вирджиния согласно прогнозам телеканала CNBS.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Политика
Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции
Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Технологии
Назван предшественник жизни на Земле
Международная группа ученых выяснила, что до появления жизни на Земле могла возникнуть примитивная форма метаболизма благодаря активности геотермальных жерл.
Общество
В Белоруссии подтверждено шесть случаев коронавируса
В Белоруссии подтверждено шесть случаев заболевания смертельным китайским коронавирусом.
Армия и оружие
В Идлибе турецкая армия сбила самолет ВВС Сирии
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Политика
Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку премьера
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламентариям принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Общество
ЦИК объяснила расходы в 14,8 млрд рублей на голосование по Конституции
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в ходе заседания комиссии в среду, 4 марта, объяснил необходимость 14,8 млрд рублей на подготовку и проведение голосования по поправкам к Конституции.
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Владимир» передадут флоту до Дня Победы
Ввод в строй подводного стратегического ракетоносца "Князь Владимир" произойдет до 9 мая.
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Анастасия Шубская раскрыли пол будущего ребенка
У Овечкина и Шубской родится мальчик.
Общество
Арестованный экс-министр Абызов решил жениться
Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, арестованный по обвинению в создании преступного сообщества, подал заявление о заключении брака со своей невестой Валентиной Григорьевой.
Общество
Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»
В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Происшествия
Жену заболевшего коронавирусом украинца потребовали изолировать
В украинском городе Черновцы местные жители требуют изолировать в больницу жену заболевшего коронавирусом земляка.
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
Авторы указывают на то, что планируемое «быстрое снижение уровня бедности обеспечивается за счет значительного изменения исторически устойчивых параметров распределения населения по доходам, что создает риски не достижения прогнозных значений».
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Здоровье
В Госдуму внесли закон о сдерживании цен на лекарства при эпидемии
Группа депутатов от "Единой России" предложила предоставить кабмину право ограничивать цены на некоторые лекарства и медизделия при возникновении ЧС и эпидемии.
Футбол
Сегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в Кубке России
В рамках четвертьфинальной стадии Кубка России «Спартак» примет своих главных соперников ЦСКА.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Авто
Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД
На автомобили, собранные в России, планируется устанавливать датчики оповещения водителя о потенциальном нарушении правил дорожного движения (ПДД).
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
Россия направила ноту в МИД Румынии из-за отказа во въезде ученому
Как подчеркивается в направленном в ведомство документе, российская сторона обеспокоена тем, что "искусственным образом создаются препятствия для обмена опытом между научным сообществом".
Армия и оружие
МО России: Запад не замечает переброску Турцией военных сил в Идлиб
Западные страны не замечают переброску Турцией военной группировки численностью с механизированную дивизию в сирийскую провинцию Идлиб в нарушение международного права, отметили в Минобороны России.