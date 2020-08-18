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Банки.ру
Банки.ру

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,88 доллара и составили 42,89 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.В источнике
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Известия

Цены на нефть снижаются в связи с рисками переизбытка предложения

Известия07:20
Росбалт

Котировки Brent и WTI опускаются на рисках переизбытка сырья

Росбалт07:30
URA.Ru

Новости кризиса 18 августа. России предсказали пик инфляции; будет ли третья выплата на детей

URA.Ru00:03
Банки.ру

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:24
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:01
Газета.Ru

Нефтяные цены выросли

Газета.Ruвчера в 11:45
Телеканал 360°

Стоимость нефти Brent превысила 45 долларов за баррель

Телеканал 360°вчера в 10:42

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Названы затраты на обслуживание Tesla Model S

Сасман сказал, что в общей сложности он потратил 5415 долларов на техническое обслуживание седана Tesla Model S, причем самые значительные расходы составили 2215 долларов на новую информационно-развлекательную систему и 790 долларов на новый порт зарядки.
Про Кроссоверывчера в 03:49
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

Координационный совет оппозиции Белоруссии во вторник проведет первое заседание и затем даст пресс-конференцию, сообщила Мария Колесникова, бывшая глава избирательного штаба банкира Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской.
Интерфакс05:26
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Давид Сильва разозлил «Лацио», не сообщив о переходе в «Реал Сосьедад»

Бывший игрок британского "Манчестера Сити" Давид Сильва стал игроком испанского "Реал Сосьедада" Стоит отметить, что ранее было известно, что на футболиста претендовал римский "Лацио".
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