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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель

Котировки поднялись на 0,98% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года поднялась до $45,2 за баррель.В источнике
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Известия

Цены на нефть снижаются в связи с рисками переизбытка предложения

Известия07:20
Телеканал 360°

Стоимость нефти Brent превысила 45 долларов за баррель

Телеканал 360°вчера в 10:42
Банки.ру

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:24
URA.Ru

Новости кризиса 18 августа. России предсказали пик инфляции; будет ли третья выплата на детей

URA.Ru00:03
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:01
Газета.Ru

Нефтяные цены выросли

Газета.Ruвчера в 11:45
Росбалт

Котировки Brent и WTI опускаются на рисках переизбытка сырья

Росбалт07:30

Матч между «Марселем» и «Сент-Этьеном» перенесен из-за коронавируса

Матч первого тура чемпионата Франции нового сезона между "Марселем" и "Сент-Этьеном" перенесен на сентябрь из-за выявления случаев заражения коронавирусом в марсельском клубе, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Матч между «Марселем» и «Сент-Этьеном» перенесен из-за коронавируса
РИА Новости06:38

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
РИА Новости07:26
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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известия20:40
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Мятежники в Мали захватили генштаб вооруженных сил

Генеральный штаб вооруженных сил Мали находится под контролем предполагаемых мятежников, сообщает местный портал Bamada, Ранее о мятеже в вооруженных силах на военной базе в районе Кати близ столицы Бамако сообщил ряд посольств западных стран.
РИА Новости08:08
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СК проверит историю о женщине, очнувшейся в морге в Курской области

Следователи в Курской области проверяют историю об очнувшейся в морге пациентке, чью смерть констатировали в районной больнице, сообщил РИА Новости представитель следственного управления региона.
РИА Новости08:04
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Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.
REGNUM07:15

Глава ВОЗ призвал государства присоединиться к программе по вакцинам

Женева, Швейцария, 18 августа 2020, 15:02 — REGNUM С призывом ко всем государствам присоединиться к международному механизму COVAX, посредством которого все страны на справедливой основе должны быть обеспечены вакциной от коронавируса, когда таковая будет создана, обратилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM08:02
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

После обновления техрегламента Таможенного союза инспекторы ГИБДД начали штрафовать российских автомобилистов за установленные на крышах их машин багажники в случае, если они не зарегистрированы и не имеют необходимой сертификации.
Discover2402:53
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАССвчера в 11:37
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Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

В свою очередь соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что им ничего не известно о предложении главы государства о пересчете голосов.
Инфорос02:08
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