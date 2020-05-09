Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть выросли по итогам торгов пятницы
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 1,19 доллара и составили 24,74 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Комментарии
Общество
Роспотребнадзор разъяснил меры на первом этапе снятия ограничений
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, каким образом будет проходить первый этап снятия карантинных мер в различных регионах России.
РБК 12:07
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Происшествия
ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы
Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
РБК 17:07
Политика
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09:30
Здоровье
Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
Общество
Коэффициент распространения коронавируса в России упал до минимума
Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,06.
BFM.ru 04:10
Здоровье
Путин утвердил страховые выплаты при смерти медиков от коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная страховая выплата родственникам в случае смерти медика, зараженного коронавирусом во время работы, повышается до 2,75 миллиона рублей.
MedikForum.ru 06 мая в 18:22
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru вчера в 16:39
Авто
В РФ ужесточат требования к ввозу праворульных машин
По данным издания Autonews.ru, в Россию запретят ввоз праворульных транспортных средств категории М2 и М3 (самосвалы, пассажирские автобусы, погрузчики и строительная спецтехника).
32CARS.ru 02:23
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Происшествия
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
RT на русском 13:56
Наука
Употребление кофе снижает риск смертности
По данным ToDay News Ufa, авторы исследований утверждают, что употребление кофе заметно уменьшает риск смертности.
RuNews24.ru 03:47
Общество
В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы
RT на русском 15:29
Происшествия
Число случаев COVID-19 в Новосибирской области превысило 1 тысячу
Количество выявленных случаев коронавируса в Новосибирской области возросло за прошедшие сутки на 76 и составило 1025.
Известия 00:44
Здоровье
Назван способ предотвратить пневмонию при коронавирусе
Врач Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при коронавирусе.
Свободная Пресса 00:14
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
Киберспорт
VP.Prodigy обыграла Alliance со счетом 34:10 на первой карте
Первая карта завершилась со счетом 34:10 за 40 минут в пользу VP.Prodigy.
Cyber.sports.ru вчера в 10:40
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
В Сети набирает популярность очередной клип российской группы Little Big.
Культуромания 12:18
Общество
Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в регионах России
Метеорологи предупредили об угрозе почвенной засухи в ряде регионов.
Рифей-Пермь вчера в 02:10
Политика
В Минске проходит парад по случаю 75-летия победы над фашизмом
В белорусской столице проходит военный парад по случаю празднования 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Pravda.Ru 05:53
Игры
Опубликован трейлер игры про советских партизан в 1941 году
Игру «Партизаны 1941» планируют запустить уже этим летом, а пока работы над ней продолжаются.
Astera 13:43
Наука
Создана новая полная 3D-карта мозга мыши
Ученые из Института изучения мозга (США), основанного Полом Алленом, создали «справочный атлас» в высоком разрешении, на котором детально показан мозг мыши.
Научная Россия вчера в 05:53
Общество
Попова анонсировала ряд ограничений до создания вакцины
Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 14:39
Политика
Путин поздравил россиян с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы и назвал праздник памятью и гордостью страны.
РИАМО 03:20
Здоровье
Минздрав предупредил о последствиях нарушения масочного режима
Нарушение масочного режима, который вводится во многих регионах России в связи с распространением коронавирусной инфекции, может привести к увеличению числа заболевших и новой волне эпидемии.
Вечерняя Москва 14:18
Общество
Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат
Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru 10:41
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Ранее Евгений Плюшенко подтвердил, что Трусова будет тренироваться под его управлением.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
Происшествия
Больницу в Коммунарке «заминировали»
Неизвестные позвонили в полицию и сообщили, что медицинский центр в московской Коммунарке заминирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Lenta.ru 09:21
Наука
Впервые зафиксированы припадки у голых землекопов
Anonsens вчера в 08:55