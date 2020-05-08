Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть выросли по итогам торгов пятницы

Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 1,19 доллара и составили 24,74 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Новости кризиса 9 мая: россияне лишатся дешевых авиабилетов, пенсии сократятся из-за отсутствия работы

URA.Ru11:00

Цена на нефть Brent выросла до $31

News.ruвчера в 16:40

Цена нефти Brent выросла более чем на 5%

Взгляд.рувчера в 15:16

Цена нефти Brent растет до $31

ТАССвчера в 14:48

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов пятницы

Банки.ру03:45

Котировки Brent и WTI растут на фоне постепенного восстановления спроса

Росбалтвчера в 08:10

Цены на нефть растут на фоне ослабления ограничений по коронавирусу

Вечерняя Москвавчера в 01:43
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Комментарии

Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
288
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru вчера в 16:59
865
Здоровье

В Екатеринбурге оштрафовали разрешившего лечить COVID-19 на дому врача

Екатеринбургский суд оштрафовал на 100 тыс. руб. главного врача городской больницы № 24 Алексея Малинкина за то, что он разрешил семерым пациентам с коронавирусом лечиться на дома.
РБК 12:01
13
Здоровье

Врачи назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

iReactor вчера в 05:25
70
Общество

СМИ: радикалы прошли с портретами пособников нацистов в Одессе

Радикалы в Одессе прошли маршем, держа в руках портреты пособников нацистов из ОУН – УПА ("Организации украинских националистов"*), других подобных организаций и символикой нацистской дивизии СС "Галичина", сообщает в субботу местное интернет-издание "Таймер".
РИА Новости 07:09
3
Общество

Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.
RT на русском 09:48
118
Политика

В Минске прошел парад в честь 75-летия Победы

Первым в колонне прошел легендарный танк Т-34. В Минске состоялся парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Piter.tv 05:12
109
Политика

Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию

В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09:30
718
Общество

В Карелии дежурные детские сады могут начать работать с 26 мая

Места для прогулок и занятий спортом должны определить местные власти.С 10 мая вводится обязанность носить маски в общественных местах.С 15 мая разрешается работа организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием.
АиФ Карелия 11:17
Общество

Почти 3 млн заявок подано на участие в «Бессмертном полке онлайн»

"Бессмертный полк" объявил о завершении приема заявок в проект "Бессмертный полк онлайн".
Газета.Ru 09:56
Общество

В России снизился коэффициент распространения коронавируса

Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг 1,06, что стало минимальным значением с начала эпидемии коронавируса в стране, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:02
667
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
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Футбол

Рабинер в обращении к главе «РЖД» Белозерову объяснил, с какой целью Семина хотят заменить на Николича

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер через наше издание обратился к председателю правления ОАО «РЖД» Олегу Белозерову, назвав его единственным человеком, который еще способен заблокировать вынужденный уход со своего поста главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.
Спорт-Экспресс 10:50
Общество

Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина

Metaratings 11:18
Общество

Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью

Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
264
Общество

В Ростовской области ослабят режим самоизоляции

Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 06:47
32
Происшествия

На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса

Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:12
402
Шоу-бизнес

Архивный снимок обнаженной Собчак восхитил пользователей сети

Архивная фотография полностью обнаженной телеведущей Ксении Собчак восхитила пользователей сети.
Lenta.ru 10:20
7
Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
1,4K
Общество

Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат

Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru 10:41
83
Общество

Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом

Известия 09:26
215
Здоровье

Китайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса

Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является высокая скорость передачи инфекции.
Lenta.ru 10:11
72
Технологии

Российские врачи первыми в мире предложили новый способ выявления коронавируса

Новейший способ выявления коронавируса обнаружили медики их Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения российской столицы.
Комсомольская правда 12:06
8
Политика

На Украине планируют установить четыре колокола Победы

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне объявил о планах установить в стране четыре колокола Победы.
ТАСС 05:17
11
Экономика

Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране

Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
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Здоровье

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по использованию масок

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова дала рекомендации по использованию масок.
РИА Новости 08:50
2
Здоровье

Власти Петербурга подтвердили смерть двух врачей от коронавируса

Среди пяти подтвержденных за последние сутки смертей от COVID-19 в Санкт-Петербурге — два врача, которые умерли еще в апреле.
РБК 09:22
103
Технологии

Илон Маск начнет чипировать людей уже в 2020 году

Маск уверен, что с помощью решений Neuralink можно будет не только успешно лечить болезнь Паркинсона или Альцгеймера, но и "сохранить и усилить" функции мозга у здоровых людей.
Газета.Ru вчера в 05:13
391
Музыка

В США умер пионер рок-н-ролла Литл Ричард

Известия 10:09
24
Политика

Еврокомиссия порекомендовала не открывать границы в ЕС до 15 июня

Еврокомиссия порекомендовала государствам, которые входят в Шенгенскую зону, оставить закрытыми внутренние границы по меньше мере до 15 июня из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 20:45
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