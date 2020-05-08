Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть выросли по итогам торгов пятницы
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 1,19 доллара и составили 24,74 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Комментарии
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru вчера в 16:59
Здоровье
В Екатеринбурге оштрафовали разрешившего лечить COVID-19 на дому врача
Екатеринбургский суд оштрафовал на 100 тыс. руб. главного врача городской больницы № 24 Алексея Малинкина за то, что он разрешил семерым пациентам с коронавирусом лечиться на дома.
РБК 12:01
Здоровье
Врачи назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
iReactor вчера в 05:25
Общество
СМИ: радикалы прошли с портретами пособников нацистов в Одессе
Радикалы в Одессе прошли маршем, держа в руках портреты пособников нацистов из ОУН – УПА ("Организации украинских националистов"*), других подобных организаций и символикой нацистской дивизии СС "Галичина", сообщает в субботу местное интернет-издание "Таймер".
РИА Новости 07:09
Общество
Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений
В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.
RT на русском 09:48
Политика
В Минске прошел парад в честь 75-летия Победы
Первым в колонне прошел легендарный танк Т-34. В Минске состоялся парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Piter.tv 05:12
Политика
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09:30
Общество
В Карелии дежурные детские сады могут начать работать с 26 мая
Места для прогулок и занятий спортом должны определить местные власти.С 10 мая вводится обязанность носить маски в общественных местах.С 15 мая разрешается работа организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием.
АиФ Карелия 11:17
Общество
Почти 3 млн заявок подано на участие в «Бессмертном полке онлайн»
"Бессмертный полк" объявил о завершении приема заявок в проект "Бессмертный полк онлайн".
Газета.Ru 09:56
Общество
В России снизился коэффициент распространения коронавируса
Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг 1,06, что стало минимальным значением с начала эпидемии коронавируса в стране, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:02
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Футбол
Рабинер в обращении к главе «РЖД» Белозерову объяснил, с какой целью Семина хотят заменить на Николича
Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер через наше издание обратился к председателю правления ОАО «РЖД» Олегу Белозерову, назвав его единственным человеком, который еще способен заблокировать вынужденный уход со своего поста главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.
Спорт-Экспресс 10:50
Общество
Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью
Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 06:47
Происшествия
На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса
Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:12
Шоу-бизнес
Архивный снимок обнаженной Собчак восхитил пользователей сети
Архивная фотография полностью обнаженной телеведущей Ксении Собчак восхитила пользователей сети.
Lenta.ru 10:20
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Общество
Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат
Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru 10:41
Здоровье
Китайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса
Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является высокая скорость передачи инфекции.
Lenta.ru 10:11
Технологии
Российские врачи первыми в мире предложили новый способ выявления коронавируса
Новейший способ выявления коронавируса обнаружили медики их Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения российской столицы.
Комсомольская правда 12:06
Политика
На Украине планируют установить четыре колокола Победы
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне объявил о планах установить в стране четыре колокола Победы.
ТАСС 05:17
Экономика
Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране
Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по использованию масок
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова дала рекомендации по использованию масок.
РИА Новости 08:50
Здоровье
Власти Петербурга подтвердили смерть двух врачей от коронавируса
Среди пяти подтвержденных за последние сутки смертей от COVID-19 в Санкт-Петербурге — два врача, которые умерли еще в апреле.
РБК 09:22
Технологии
Илон Маск начнет чипировать людей уже в 2020 году
Маск уверен, что с помощью решений Neuralink можно будет не только успешно лечить болезнь Паркинсона или Альцгеймера, но и "сохранить и усилить" функции мозга у здоровых людей.
Газета.Ru вчера в 05:13
Музыка
В США умер пионер рок-н-ролла Литл Ричард
Известия 10:09
Политика
Еврокомиссия порекомендовала не открывать границы в ЕС до 15 июня
Еврокомиссия порекомендовала государствам, которые входят в Шенгенскую зону, оставить закрытыми внутренние границы по меньше мере до 15 июня из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 20:45