Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть выросли по итогам торгов пятницы
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 1,19 доллара и составили 24,74 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 08:53, Ашберн
Комментарии
Здоровье
В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад вчера в 10:26
Общество
Минобрнауки: выпускные экзамены в вузах пройдут онлайн
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков распорядился провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, в формате онлайн.
Мойка78 03:10
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
Общество
В Москве вылечились от коронавируса ещё 2520 пациентов
В Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 2520 пациентов.
RT на русском 03:33
Происшествия
В Самарской области умерла заразившаяся коронавирусом женщина
Как сообщили в оперативном штабе, это 81-летняя женщина.
SamRU.ru 07:35
Общество
Завершилось строительство главного храма Вооруженных сил
Строительство главного храма Вооруженных сил РФ завершилось в парке "Патриот" в Подмосковье.
РИА Новости 08:37
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии
Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме в поселке Тимирово Туймазинского района Республики Башкортостан.
Известия 02:02
Происшествия
Полиция Москвы задержала двух демонстрантов возле здания Госдумы
Сотрудники полиции задержали пожилых мужчину и женщину напротив здания Госдумы в Москве.
ТАСС 07:20
Шоу-бизнес
Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья
Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья.
ФАН вчера в 05:17
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Здоровье
В Роспотребнадзоре объяснили, чем коронавирус отличается от гриппа
Глава отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора объяснила отличия коронавируса COVID-19 от гриппа.
Московский Комсомолец 05:27
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Общество
Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»
Москва, 9 мая 2020, 15:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийской акции «Бессмертный полк».
REGNUM 08:40
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня вчера в 07:45
Общество
О способах дезинфекции защитных масок рассказал ученый
Доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Фролов рассказал о способах дезинфекции медицинских масок в домашних условиях.
МедиаПоток 05:21
Экономика
Парикмахеров ждет массовое банкротство
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Сегодня, 9 мая, президент России Владимир Путин обратился к гражданам и поздравил их с Днем Великой Победы.
ИА СИА-Пресс 06:53
Армия и оружие
Ростовский губернатор возложил цветы к стеле воинам-освободителям
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 11:15 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в церемонии возложения гирлянды Славы к памятнику-стеле «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону», передаёт ИА REGNUM 9 мая.
REGNUM 04:15
Политика
«Диванный эксперт» вызвал Усика на бой без правил
Украинский спортсмен Богдан Грицай назвал себя «диванным экспертом», который смеется с «ватных» видеороликов своего соотечественника и боксера Александра Усика, и вызвал последнего на бой без правил.
ProstoProSport 08:06
Происшествия
Неизвестные «заминировали» два самолета в Домодедово
Неизвестные заявили о минировании двух самолетов, которые вылетели из столичного аэропорта Домодедово.
Газета.Ru 06:35
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
Шоу-бизнес
Наталья Орейро удивила поклонников песней в честь Дня Победы
Уругвайская певица Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы.
Газета.Ru 08:36
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Общество
Эксперт назвала сферы, в которых вырастет зарплата после пандемии
После окончания пандемии коронавируса заработная плата вырастет у работников в сфере образования, онлайн-развлечений, медицины.
Газета.Ru 07:57
Наука
Выдры жонглируют камешками, когда голодны
Evo-rus.com вчера в 00:55
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11