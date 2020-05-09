Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть выросли по итогам торгов пятницы

Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 1,19 доллара и составили 24,74 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов пятницы

Банки.ру03:45

Новости кризиса 9 мая: инфляция в РФ вышла на новый уровень, ТЦ готовятся к краху отрасли

URA.Ru00:12

Цена на нефть Brent поднялась выше $31

REGNUMвчера в 14:48

Цена нефти Brent выросла более чем на 5%

Взгляд.рувчера в 15:16

Цена нефти Brent растет до $31

ТАССвчера в 14:48

Цена на нефть Brent выросла до $31

News.ruвчера в 16:40

Рынок нефти закрылся ростом в пятницу

Московский Комсомолецвчера в 20:58
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Путин из Кремля обратился к участникам онлайн-акции «Бессмертный полк»

Интерфакс 07:55
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Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости 04:32
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Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
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Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 06:11
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Экономика

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
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Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» больницы в Коммунарке

Неизвестные сообщили о "минировании" около 10 больниц в Москве, в том числе медучреждения в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе

Экономика сегодня 07:00
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Политика

Премьер Грузии прокомментировал отзыв посла из Киева для консультаций

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал решение грузинских властей отозвать для консультаций своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева из-за назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.
RT на русском 07:55
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Происшествия

Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли шесть человек

РИА Новости 06:56
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
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Музыка

Умер американский музыкант Литл Ричард

В США на 88-ом году жизни умер один из основателей рок-н-ролла Ричард Пенниман, известный как Литл Ричард, сообщает Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэнни Пеннимана.
Ведомости 10:33
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Политика

Путин возложил цветы к Вечному огню

Российская газета 03:26
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Происшествия

На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса

Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:12
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
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Здоровье

Китайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса

Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является высокая скорость передачи инфекции.
Lenta.ru 10:11
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Политика

Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма

Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
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Политика

Воздушный парад прошел в Москве

Газета.Ru 03:32
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Общество

Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:08
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Единоборства

Де ла Хойя — Макгрегору: никогда не бросал тебе вызов

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя ответил бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору, принявшему его вызов.
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Facebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом

Пользователи Facebook жалуются, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.
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Общество

В МВД уточнили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

Ранее в газете "Ведомости" вышел материал о том, как москвича оштрафовали за нарушение режима самоизоляции из-за того, что он живет не по месту регистрации, которое указано в паспорте.
Газета.Ru 10:17
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Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе

Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе.
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
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Блокчейн-платформу TON запустили без участия Дурова и Telegram

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В Запорожье произошли стычки из-за советской символики

Стычки между активистами произошли в украинском Запорожье из-за советской символики, сообщило местное издание "061".
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Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
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Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
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Гоберман рассказал о заговоре руководства «Локомотива» против Семина

Бывший советник президента московского «Локомотив» Лев Гоберман, который работал при Илье Геркусе, прокомментировал нынешнюю ситуацию в клубе, отмечает «Спoрт-Экcпресс».
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Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
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