Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть выросли по итогам торгов пятницы
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 1,19 доллара и составили 24,74 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Комментарии
Хоккей
Лайпсик покинет «Вашингтон» из-за критики в сторону одноклубников
Игрок критиковал их в частном чате, назвав Гранита Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками» и прокомментировав фото Джейка Виртанена с друзьями: «Без сомнения, это самая худшая команда в мире».
REGNUM вчера в 11:57
Кино
Новый фильм о Бэтмене станет самым мрачным из всех
Сольный фильм, посвященный Бэтмену, который собирается снимать режиссер Мэтт Ривз, будет самой мрачной экранизацией комиксов об этом супергерое.
Kinonews.ru 06:55
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Здоровье
В ВОЗ рассказали о влиянии курения на течение коронавируса
Курение приводит к развитию тяжелой формы коронавирусной инфекции COVID-19 и повышает риск смерти от заболевания, заявила на брифинге в Женеве глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
РИА Новости вчера в 12:19
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена на крупнейшем подразделении «Полюса»
АО «Полюс Красноярск» — крупнейшее производственное подразделение группы «Полюс», которое обеспечивает добычу свыше двух третей всего золота, производимого компанией.
Коммерсантъ 09:40
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 06:11
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В набор входят такие игры как Tomb Raider, Just Cause, Deus Ex, Dungeon Siege, Thief и многие другие игры от компании Square Enix.
NewInform 09:39
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Здоровье
Власти Петербурга подтвердили смерть трех медиков от коронавируса
Два врача из Александровской больницы и медсестра из Госпиталя для ветеранов войн скончались во второй половине апреля, сообщили сегодня в городском комитете по здравоохранению.
Эхо Москвы 07:31
Общество
Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью
Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
Космос
Выбросы углерода на Луне ставят под сомнение теорию рождения Луны
AstroNews.ru 07 мая в 10:29
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Общество
В Подмосковье отсрочили введение штрафов за отсутствие масок
Власти Московской области отсрочили ввод наказания в виде штрафа за отсутствие маски в общественных местах.
РБК вчера в 14:27
Происшествия
В Калининграде возбудили уголовное дело за репост публикации о взрыве в архангельском управлении ФСБ
Калининградку обвиняют в том, что она сделала репост записи сообщества «Народная самооборона» во «ВКонтакте», посвященный 17-летнему анархисту, который подорвал себя в приемной архангельского управления ФСБ в октябре 2018 года.
Эхо Москвы 08:04
Политика
Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк»
NewInform 08:03
Общество
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
Политика
У сотрудников секретной службы США выявили коронавирус
Вашингтон, 9 мая 2020, 14:27 — REGNUM В секретной службе Соединенных Штатов выявили 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников.
REGNUM 07:27
Политика
Глава правительства Грузии прокомментировал отзыв посла с Украины
Тбилиси, 9 мая 2020, 11:48 — REGNUM Грузия отозвала посла с Украины, чтобы защитить отношения между странами от «авантюристов».
REGNUM 04:48
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» больницы в Коммунарке
Неизвестные сообщили о "минировании" около 10 больниц в Москве, в том числе медучреждения в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 09:21
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Политика
В подмосковной Кубинке проходит авиашоу ВКС России
В Подмосковной Кубинке 9 мая проходит авиашоу, в котором участвует четыре пилотажные группы ВКС России: «Русские Витязи», «Стрижи», «Соколы России», «Беркуты».
Профиль 09:23
Общество
Минобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России
В Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России.
RT на русском 08:59
Общество
В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
Общество
«Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин
Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры.
REGNUM вчера в 23:38
Происшествия
Фигурант «дела о беспорядках» в Москве подал иск о возмещении ущерба
Как сообщалось, Фомину было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), однако 6 декабря стало известно, что его уголовное преследование прекращено за отсутствием состава преступления.
Интерфакс вчера в 15:38
Политика
Тысячи людей собрались в центре Минска и празднуют День Победы
Масштабный праздник в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит в Минске и других белорусских городах.
Фонтанка.Ру 04:32
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40