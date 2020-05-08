Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть выросли по итогам торгов пятницы

Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 1,19 доллара и составили 24,74 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов пятницы

Банки.ру03:45

Цена нефти Brent растет до $31

ТАССвчера в 14:48

Цены на нефть ускорили рост на данных об увеличении китайского импорта

Интерфакс07 мая в 07:12

Котировки Brent и WTI растут на фоне постепенного восстановления спроса

Росбалтвчера в 08:10

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:13

Цены на нефть растут на фоне ослабления ограничений по коронавирусу

Вечерняя Москвавчера в 01:43

Цена на нефть Brent выросла до $31

News.ruвчера в 16:40
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Хоккей

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Игрок критиковал их в частном чате, назвав Гранита Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками» и прокомментировав фото Джейка Виртанена с друзьями: «Без сомнения, это самая худшая команда в мире».
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Новый фильм о Бэтмене станет самым мрачным из всех

Сольный фильм, посвященный Бэтмену, который собирается снимать режиссер Мэтт Ривз, будет самой мрачной экранизацией комиксов об этом супергерое.
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Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
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Здоровье

В ВОЗ рассказали о влиянии курения на течение коронавируса

Курение приводит к развитию тяжелой формы коронавирусной инфекции COVID-19 и повышает риск смерти от заболевания, заявила на брифинге в Женеве глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
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Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
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Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
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Вспышка коронавируса выявлена на крупнейшем подразделении «Полюса»

АО «Полюс Красноярск» — крупнейшее производственное подразделение группы «Полюс», которое обеспечивает добычу свыше двух третей всего золота, производимого компанией.
Коммерсантъ 09:40
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Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 06:11
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Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы

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Власти Петербурга подтвердили смерть трех медиков от коронавируса

Два врача из Александровской больницы и медсестра из Госпиталя для ветеранов войн скончались во второй половине апреля, сообщили сегодня в городском комитете по здравоохранению.
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Общество

Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью

Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
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Выбросы углерода на Луне ставят под сомнение теорию рождения Луны

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Общество

В Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ

Коммерсантъ 05:36
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Общество

В Подмосковье отсрочили введение штрафов за отсутствие масок

Власти Московской области отсрочили ввод наказания в виде штрафа за отсутствие маски в общественных местах.
РБК вчера в 14:27
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В Калининграде возбудили уголовное дело за репост публикации о взрыве в архангельском управлении ФСБ

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Политика

Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк»

NewInform 08:03
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Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
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Политика

У сотрудников секретной службы США выявили коронавирус

Вашингтон, 9 мая 2020, 14:27 — REGNUM В секретной службе Соединенных Штатов выявили 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников.
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Глава правительства Грузии прокомментировал отзыв посла с Украины

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REGNUM 04:48
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Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» больницы в Коммунарке

Неизвестные сообщили о "минировании" около 10 больниц в Москве, в том числе медучреждения в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 09:21
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Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

Газета.Ru 07 мая в 14:14
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Политика

В подмосковной Кубинке проходит авиашоу ВКС России

В Подмосковной Кубинке 9 мая проходит авиашоу, в котором участвует четыре пилотажные группы ВКС России: «Русские Витязи», «Стрижи», «Соколы России», «Беркуты».
Профиль 09:23
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Общество

Минобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России

В Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России.
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Общество

В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
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Общество

«Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин

Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры.
REGNUM вчера в 23:38
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Происшествия

Фигурант «дела о беспорядках» в Москве подал иск о возмещении ущерба

Как сообщалось, Фомину было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), однако 6 декабря стало известно, что его уголовное преследование прекращено за отсутствием состава преступления.
Интерфакс вчера в 15:38
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Политика

Тысячи людей собрались в центре Минска и празднуют День Победы

Масштабный праздник в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит в Минске и других белорусских городах.
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
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