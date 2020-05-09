Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть выросли по итогам торгов пятницы

Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 1,19 доллара и составили 24,74 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Рынок нефти закрылся ростом в пятницу

Московский Комсомолец08 мая в 20:58

Цена на нефть Brent выросла до $31

News.ru08 мая в 16:40

Цены на нефть ускорили рост на данных об увеличении китайского импорта

Интерфакс07 мая в 07:12

Цена нефти Brent растет до $31

ТАСС08 мая в 14:48

Нефть продолжает дорожать на росте оптимистичных настроений

ПРАЙМ08 мая в 13:28

Мировые цены на нефть растут

RT на русском08 мая в 01:13

Цена нефти Brent выросла более чем на 5%

Взгляд.ру08 мая в 15:16
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Комментарии

Общество

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Политика Сегодня вчера в 14:38
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Футбол

Фелипе Мело: Кьеллини всегда был трусом, готовым обмочиться

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Бразилии ответил на слова бывшего партнера по туринскому клубу Джорджо Кьеллини.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:24
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 07 мая в 02:07
2,7K
Единоборства

Чемпион UFC защитил титул и решил завершить карьеру

После победы Сехудо поблагодарил фанатов, а также главу UFC Дэйну Уайта и объявил о том, что решил завершить карьеру.
Lenta.ru 00:25
Шоу-бизнес

Ольгу Куриленко затравили за поздравление с Днем Победы

40-летняя Ольга Куриленко опубликовала поздравление с Днем Победы еще 8 мая.
StarHit.ru вчера в 21:40
10
Политика

Захарова отреагировала на заявление Белого дома о победе над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мириться с заявлением Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, нельзя.
RT на русском вчера в 15:17
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
2,1K
Единоборства

Олейник победил Вердума на турнире UFC 249

Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

В Роспотребнадзоре объяснили, когда откроют детсады и школы

Открытие образовательных учреждений после введенных из-за коронавируса мер произойдет на втором и третьем этапе ослабления ограничений.
РИА Новости вчера в 14:22
3
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 08 мая в 02:56
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Футбол

Руслан Мармазов: Защищая нациста-убийцу, украинские ультрас пытаются напомнить о себе

ИА Новороссия 07 мая в 11:23
Авто

В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»

Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня 08 мая в 07:45
70
Общество

Бурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая

Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru вчера в 23:13
10
Общество

Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости вчера в 15:17
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Спорт

Родченков написал книгу о развале допинговой системы в России

Книга посвящена допинговому скандалу в российском спорте. Сам автор охарактеризовал работу как "развал секретной допинг-империи".
Газета.Ru вчера в 14:18
Культура

Роднянский представит сериал о немецких гей-активистах в СССР

"Речь идет об удивительном эпизоде советской истории, когда в 1978 году секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов, находившийся с официальным визитом в ФРГ, случайно принял за коммунистов зажигательно выступавших на митинге молодых людей и пригласил в СССР группу немецких гей-активистов", - отметил он.
ТАСС 08 мая в 08:10
4
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
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Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
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Происшествия

Турецкий футболист задушил пятилетнего сына подушкой

Известия вчера в 09:14
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Общество

В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим

«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 18:07
4
Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета 08 мая в 15:16
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:31
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Фигурное катание

Трусова рассказала про уход к Плющенко от Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала на странице во "Вконтакте" уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Москва 24 07 мая в 23:19
Здоровье

Минздрав предупредил о последствиях нарушения «масочного режима»

По словам заместителя директора НМИЦ фтизиопульмаеологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессора Владимира Чуланова, в настоящее время регистрируются новые случаи заболевания, и опасность распространения инфекции сохраняется.
Peterburg2.ru вчера в 12:01
218
Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 07 мая в 11:24
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
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Политика

В Венесуэле задержали новых подозреваемых в попытке вторжения

Коммерсантъ вчера в 22:33
Экономика

Более половины представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться

После конференции с отраслью бизнес-омбудсмен Борис Титов пообещал донести предложения предпринимателей до инстанций, говорят участники совещания.
BFM.ru вчера в 21:16
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Армия и оружие

Оценено влияние пандемии на потенциал США в «сдерживании» России

Аналитик Матеуш Пиотровский в бюллетене Польского института международных отношений (PISM) оценил влияние пандемии коронавируса на потенциал США в «сдерживании» России и Китая, пишет RT.
Lenta.ru 00:26
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