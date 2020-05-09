Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть выросли по итогам торгов пятницы
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 1,19 доллара и составили 24,74 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Комментарии
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В Новосибирской области выявлено 67 новых пациентов с коронавирусом
Всего в Новосибирской области сделано 48 810 тестов на коронавирус.
REGNUM 07 мая в 00:56
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Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников высших учебных заведений Минобороны РФ с Днем Победы и успешным завершением учебы.
Газета.Ru 17:46
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Почти 50 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Приморье
В Приморье прирост заболевших составил 5%, всего в крае 856 случаев заражения коронавирусом, большинство инфицированных обнаружено во Владивостоке, Находке и Артеме, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Primpress.ru 21:45
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КХЛ отказалась от определения чемпиона и обладателя Кубка Гагарина
Лига обнародовала окончательное распределение команд по местам Обладатель Кубка Гагарина сезона 2019-2020 годов и чемпион лиги не будут определены в связи с досрочным прекращением турнира и отсутствием критериев, соблюдающих спортивный принцип.
Правда УрФО 07 мая в 04:35
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Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
В Сети набирает популярность очередной клип российской группы Little Big.
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Прямой эфир боя UFC 249 Фергюсон — Гэтжи начнётся примерно в 7:00
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Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
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Архивное фото обнаженной Собчак восхитило поклонников
Фотограф подписал архивный снимок просто: «Красивая Ксения Собчак». Подписчики Гусова были удивлены таким нежным образом теледивы.
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Трамп заявил о вступлении США в фазу «перехода к величию»
Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу «перехода к величию» после спада, который был вызван пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:47
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Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета 13:21
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Бак российской ракеты взорвался в космосе
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В Амурской области за сутки выявлено еще 12 заболевших коронавирусом
Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, 9 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 12 новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
АСН24 04:41
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Зеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы
«Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть», — сказал Зеленский, отметив, что во время пребывания на посту президента Грузии Саакашвили смог создать современную таможню и справиться с коррупцией.
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Кишечные клетки поражает коронавирус
Не только дыхательную систему поражает SARS-CoV-2. Под угрозой находится и кишечник.
Соловей.Инфо вчера в 03:26
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Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
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Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
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В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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В Южной Корее за сутки выявили 18 случаев заражения коронавирусом
В Южной Корее за сутки выявили 18 случаев заражения коронавирусом, большинство из них локальные.
Газета.Ru вчера в 22:45
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В МВД уточнили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
Ранее в газете "Ведомости" вышел материал о том, как москвича оштрафовали за нарушение режима самоизоляции из-за того, что он живет не по месту регистрации, которое указано в паспорте.
Газета.Ru 10:17
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Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин
Советские войска освободили Берлин и Германию в целом от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом необходимо помнить.
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Энергетика
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru вчера в 06:58
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Олейник победил Вердума на турнире UFC 249
Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
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Кадыров объяснил жесткий карантин в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил введение жесткого карантина в республике для противодействия COVID-19.
Lenta.ru 19:43
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Владимир Путин поздравил россиян с 9 мая
Президент России Владимир Путин у Могилы Неизвестного солдата в Москве поздравил жителей России с Днем Победы.
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В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
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Футуролог Медведев: «есть проблемы пострашнее вируса»
Читайте начало интервью: Футуролог: спасает не глобализация, спасает государство Футуролог размышляет об оцифрованном мире и жизни вне мегаполисов Данила Медведев: о скорости прогресса и компьютеризации Спад и взлет — Как вы относитесь к теории Гумилева о том, что каждая нация, каждая культура имеет пики и падения.
Pravda.Ru вчера в 22:00
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Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07