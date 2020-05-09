Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 1,19 доллара и составили 24,74 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.

Здоровье Почти 50 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Приморье В Приморье прирост заболевших составил 5%, всего в крае 856 случаев заражения коронавирусом, большинство инфицированных обнаружено во Владивостоке, Находке и Артеме, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Хоккей КХЛ отказалась от определения чемпиона и обладателя Кубка Гагарина Лига обнародовала окончательное распределение команд по местам Обладатель Кубка Гагарина сезона 2019-2020 годов и чемпион лиги не будут определены в связи с досрочным прекращением турнира и отсутствием критериев, соблюдающих спортивный принцип. 7

Шоу-бизнес Милла Йовович рассказала о воевавших родственниках Актриса Милла Йовович рассказала о бабушке и дедушках, прошедших Вторую мировую войну, на своей странице в Instagram. 16

Общество Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ). 1,8K

Шоу-бизнес Архивное фото обнаженной Собчак восхитило поклонников Фотограф подписал архивный снимок просто: «Красивая Ксения Собчак». Подписчики Гусова были удивлены таким нежным образом теледивы. 21

Здоровье В Амурской области за сутки выявлено еще 12 заболевших коронавирусом Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, 9 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 12 новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 42

Политика Зеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы «Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть», — сказал Зеленский, отметив, что во время пребывания на посту президента Грузии Саакашвили смог создать современную таможню и справиться с коррупцией. 62

Наука Кишечные клетки поражает коронавирус Не только дыхательную систему поражает SARS-CoV-2. Под угрозой находится и кишечник. 3

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми. 784

Общество В МВД уточнили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки Ранее в газете "Ведомости" вышел материал о том, как москвича оштрафовали за нарушение режима самоизоляции из-за того, что он живет не по месту регистрации, которое указано в паспорте. 588

Политика Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин Советские войска освободили Берлин и Германию в целом от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом необходимо помнить. 14

Энергетика В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру. 125

Единоборства Олейник победил Вердума на турнире UFC 249 Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.

Политика Кадыров объяснил жесткий карантин в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил введение жесткого карантина в республике для противодействия COVID-19. 3

Общество Владимир Путин поздравил россиян с 9 мая Президент России Владимир Путин у Могилы Неизвестного солдата в Москве поздравил жителей России с Днем Победы. 402

Космос Футуролог Медведев: «есть проблемы пострашнее вируса» Читайте начало интервью: Футуролог: спасает не глобализация, спасает государство Футуролог размышляет об оцифрованном мире и жизни вне мегаполисов Данила Медведев: о скорости прогресса и компьютеризации Спад и взлет — Как вы относитесь к теории Гумилева о том, что каждая нация, каждая культура имеет пики и падения.