Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть выросли по итогам торгов пятницы

Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 1,19 доллара и составили 24,74 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Рынок нефти закрылся ростом в пятницу

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В Южной Корее за сутки выявили 18 случаев заражения коронавирусом

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