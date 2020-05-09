Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть выросли по итогам торгов пятницы
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 1,19 доллара и составили 24,74 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Политика
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РЕН ТВ 10:07
Общество
В Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде в Уфе
Издание в публикации отметило, что 9 мая в небе над Уфой пилотажная группа изобразила французский флаг, а не российский.
ТАСС 14:25
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах
Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
Газета.Ru 16:47
Происшествия
Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области
RT на русском 22:10
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости 14:09
Наука
Обнаружено древнейшее европейское пиво
Ученые из Австрийской академии наук разработали новый метод, позволяющий выявить следы солода в древних археологических находках.
Piter.tv 12:26
Шоу-бизнес
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Российская газета 07:30
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Происшествия
Ночью в Черногорске тушили баню
Сообщение на пульт диспетчера пожарной службы поступило 10 мая в одну минуту первого. В городе угольщиков загорелась частная баня.
Хакасия 22:39
Авто
В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин
С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 00:18
Фигурное катание
Плющенко обратился к команде Тутберидзе: «Успокойте своего сотрудника»
Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
Sport.ru 18:13
Общество
Минобрнауки продлило дистанционный режим в вузах после 12 мая
Продолжить с 12 мая обучение в вузах в дистанционном режиме распорядился министр науки и высшего образования Валерий Фальков 8 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.
ИА Красная Весна вчера в 19:11
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Общество
Мексиканская авиакомпания полностью перешла на Sukhoi SuperJet 100
Мексиканская авиакомпания InterJet полностью перешла на использование только российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), сообщает издание Milenio со ссылкой на представителей перевозчика.
Lenta.ru 07:12
Общество
В России выросли продажи спорттоваров
Продажи товаров для занятий спортом в России выросли более чем вдвое на фоне режима самоизоляции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
РБК 22:51
Общество
В Бурятии продлили ограничительные меры из-за COVID-19 до конца мая
Ограничительные мероприятия из-за коронавируса в Бурятии продлены до конца мая, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
РИА Новости 22:26
Футбол
Фелипе Мело: Кьеллини всегда был трусом, готовым обмочиться
Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Бразилии ответил на слова бывшего партнера по туринскому клубу Джорджо Кьеллини.
Bookmaker-ratings.ru 11:24
Экономика
Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета
Крупнейший в мире суверенный фонд - норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), управляющий капиталами более одного триллиона долларов, впервые в истории начнет продавать активы для покрытия дефицита бюджета страны, сообщает агентство деловых новостей Bloomberg.
Российская газета 01:18
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru вчера в 13:44
Политика
В Венесуэле задержали новых подозреваемых в попытке вторжения
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правоохранительные органы страны задержали еще трех пытавшихся проникнуть на территорию республики наемников.
Коммерсантъ 22:33
Общество
В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений на прогулки с детьми
На первом этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, могут разрешить прогулки с детьми.
Парламентская газета 11:53
Политика
В Великобритании опубликовали последние сообщения нацистов
К 75-летию окончания Второй мировой войны Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) опубликовал перехваченные незадолго до окончания войны сообщения нацистов.
Известия 22:14
Кино
Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале
Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:44
Финансы
ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов
Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции.
ТАСС вчера в 08:35
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
В Сети набирает популярность очередной клип российской группы Little Big.
Культуромания 12:18
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия 07 мая в 02:07
Политика
В Госдуме оценили заявление о «победе США и Британии» над нацизмом
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление Белого дома в Instagram, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском 10:55
Экономика
Как пандемия вызовет глобальный «распад СССР» и почему Россия останется на обочине
"На борт", естественно, не приглашены ни Африка, ни Россия с ее ближайшими соседями.
Forbes 14:30
Общество
Правительство России может обанкротить все торговые центры страны
Правительство России разработало законопроект, позволяющий арендаторам из-за потери доходов разрывать с ними договоры без каких-либо штрафов.
Infox.ru 08:30