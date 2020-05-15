Энергетика
REGNUMНефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется на уровне $31,89 за баррель, WTI превысила $29
Финмаркет15 мая в 11:51
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Комментарии
Политика
Путин поздравил Токаева с днем рождения
Российская газета 07:33
Шоу-бизнес
Королева рассказала о здоровье Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Газета.Ru 05:28
Общество
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 104 человек
Екатеринбург, 15 мая 2020, 10:50 — REGNUM В Свердловской области нашли коронавирус ещё у 104 пациентов.
REGNUM 15 мая в 03:50
Энергетика
США приходится работать вместе с Саудовской Аравией и Россией в плане сокращения нефтедобычи
Джулиан Ли в своей статье пишет, что Трамп, конечно же, хотел бы, чтобы основные объёмы сокращения объёмов добычи «чёрного золота» легли бы на других игроков – Саудовскую Аравию, Россию – но «мировой рынок следит за тем, чтобы каждая из стран-участниц нового соглашения ОПЕК+ в полной мере выполняла свои обязательства».
Военное обозрение 07:39
Общество
Попова: люди должны носить маски на работе и во всех общественных местах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди должны соблюдать масочный режим во всех общественных местах, в транспорте и на рабочем месте.
Газета.Ru 07:09
Происшествия
Посол Китая в Израиле найден мертвым
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ 05:01
Армия и оружие
Украинские военные получили еще одну партию восстановленных БРДМ-2Л1
В представительстве Николаевского бронетанкового завода сообщили о передачи второй партии отремонтированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2Л1 на вооружение украинских военных.
ГЛАС.RU 07:15
Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Автоспорт
«Мерседес» рассматривает возможность подписания Феттеля
Metaratings 06:58
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о надежде на сезон отпусков в 2020 году
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на сезон отпусков летом 2020 года, сообщает 17 мая РБК.
Чита.Ру 04:57
Общество
На Кубани прокуратура проверяет сообщения о невыплате доплат врачам
Прокуратура Краснодарского края проверяет сообщения о невыплате в Армавире доплат врачам, работающим с заболевшими коронавирусом пациентами.
РЕН ТВ вчера в 06:31
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета вчера в 07:13
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко «выгнал» Яну Рудковскую из дома
В кадре на видео, которым недавно поделилась Яна Рудковская, запечатлено, как они с мужем «выясняют отношения» на пороге их дома, а после Евгений Плющенко банально выставляет супругу за дверь вместе с чемоданами.
Bimru.ru 03:45
Здоровье
В России за сутки выявили 9709 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 9709 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости 03:53
Общество
Новая дальневосточная авиакомпания приобретет до 60 SSJ100
Новая авиакомпания для Дальнего Востока должна до 2024 года приобрести до 60 самолетов SSJ100 и 16 самолетов МС-21, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
ПРАЙМ 07:19
Общество
Правительство Британии выделило $110 млн на центр по созданию вакцин
Лондон, 17 мая 2020, 14:48 — REGNUM Британское правительство приняло решение о выделении £93 млн ($110 млн) на ускорения процесса создания нового центра для изготовления вакцин и инновациям, который должен начать работу летом будущего года.
REGNUM 07:48
Общество
В США выявили почти 25 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
Около 25 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, 17 мая сообщил университет Джонса Хопкинса.
ИА Красная Весна 07:33
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире
Газета.Ru вчера в 14:01
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, 18 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
Авто
Tesla готовится обрушить цены на электрокары
Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru 15 мая в 00:16
Происшествия
В Тамбовской области выявили 83 новых случая заражения коронавирусом
Две девочки в возрасте одного года и двух лет оказались в списке 83 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, их состояние удовлетворительное, сообщила администрация региона.
РИА Новости 03:01
Кино
Издание Esquire назвало самый сексуальный фильм в истории кино
Деловое.ТВ 07:20
Авто
В Сети опубликовали первые изображения кросс-купе Volkswagen Tiguan X
В интернете появились изображения кросс-купе версии Tiguan X автобренда Volkswagen.
Car.ru 15 мая в 12:23
Общество
Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дистанцировании.
Газета.Ru 07:45
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Песенный конкурс в следующем году состоится в Роттердаме, где его планировали провести в 2020, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Европейский вещательный союз подтвердил, что международный песенный конкурс состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Якутия 24 03:01
Футбол
«Челси» установил цену за Жоржиньо
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет видеть Жоржиньо, с которым он работал в "Наполи" и "Челси", в туринском клубе.
Soccer.ru 06:42
Армия и оружие
На Донбассе двое киевских вояк подорвались на минах
Народная милиция ДНР сообщает о новых случаях небоевых потерь среди ВСУ на Донбассе. Пострадали двое украинских вояк.
Новостной фронт 07:19