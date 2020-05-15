Энергетика

REGNUMREGNUMНефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Нефть дорожает на 4-6% на оптимизме вокруг ожиданий по спросу

ПРАЙМ15 мая в 13:39

Цены на нефть выросли почти до 33 долларов в конце недели

Московский Комсомолец15 мая в 20:15

Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется на уровне $31,89 за баррель, WTI превысила $29

Финмаркет15 мая в 11:51

Нефть подорожала на 5-6%

Эхо Москвы15 мая в 22:04

Цена на нефть марки Brent превысила $32

Аргументы и Факты15 мая в 03:40

Цены на нефть пошли в рост

Lenta.ru15 мая в 02:58

Мировые цены на нефть растут

RT на русском15 мая в 01:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 08:03, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин поздравил Токаева с днем рождения

Российская газета 07:33
Шоу-бизнес

Королева рассказала о здоровье Заворотнюк

Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Газета.Ru 05:28
11
Общество

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 104 человек

Екатеринбург, 15 мая 2020, 10:50 — REGNUM В Свердловской области нашли коронавирус ещё у 104 пациентов.
REGNUM 15 мая в 03:50
49
Энергетика

США приходится работать вместе с Саудовской Аравией и Россией в плане сокращения нефтедобычи

Джулиан Ли в своей статье пишет, что Трамп, конечно же, хотел бы, чтобы основные объёмы сокращения объёмов добычи «чёрного золота» легли бы на других игроков – Саудовскую Аравию, Россию – но «мировой рынок следит за тем, чтобы каждая из стран-участниц нового соглашения ОПЕК+ в полной мере выполняла свои обязательства».
Военное обозрение 07:39
Общество

Попова: люди должны носить маски на работе и во всех общественных местах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди должны соблюдать масочный режим во всех общественных местах, в транспорте и на рабочем месте.
Газета.Ru 07:09
Происшествия

Посол Китая в Израиле найден мертвым

Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ 05:01
45
Армия и оружие

Украинские военные получили еще одну партию восстановленных БРДМ-2Л1

В представительстве Николаевского бронетанкового завода сообщили о передачи второй партии отремонтированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2Л1 на вооружение украинских военных.
ГЛАС.RU 07:15
Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
925
Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
2,5K
Автоспорт

«Мерседес» рассматривает возможность подписания Феттеля

Metaratings 06:58
Общество

Глава Роспотребнадзора заявила о надежде на сезон отпусков в 2020 году

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на сезон отпусков летом 2020 года, сообщает 17 мая РБК.
Чита.Ру 04:57
395
Общество

На Кубани прокуратура проверяет сообщения о невыплате доплат врачам

Прокуратура Краснодарского края проверяет сообщения о невыплате в Армавире доплат врачам, работающим с заболевшими коронавирусом пациентами.
РЕН ТВ вчера в 06:31
4
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета вчера в 07:13
5,9K
Общество

Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы

РБК 07:54
276
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко «выгнал» Яну Рудковскую из дома

В кадре на видео, которым недавно поделилась Яна Рудковская, запечатлено, как они с мужем «выясняют отношения» на пороге их дома, а после Евгений Плющенко банально выставляет супругу за дверь вместе с чемоданами.
Bimru.ru 03:45
5
Здоровье

В России за сутки выявили 9709 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 9709 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости 03:53
1
Общество

Новая дальневосточная авиакомпания приобретет до 60 SSJ100

Новая авиакомпания для Дальнего Востока должна до 2024 года приобрести до 60 самолетов SSJ100 и 16 самолетов МС-21, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
ПРАЙМ 07:19
Общество

Правительство Британии выделило $110 млн на центр по созданию вакцин

Лондон, 17 мая 2020, 14:48 — REGNUM Британское правительство приняло решение о выделении £93 млн ($110 млн) на ускорения процесса создания нового центра для изготовления вакцин и инновациям, который должен начать работу летом будущего года.
REGNUM 07:48
1
Общество

В США выявили почти 25 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Около 25 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, 17 мая сообщил университет Джонса Хопкинса.
ИА Красная Весна 07:33
1
Политика

Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире

Газета.Ru вчера в 14:01
3,7K
Общество

Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать

Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
3
Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, 18 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
600
Авто

Tesla готовится обрушить цены на электрокары

Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru 15 мая в 00:16
146
Происшествия

В Тамбовской области выявили 83 новых случая заражения коронавирусом

Две девочки в возрасте одного года и двух лет оказались в списке 83 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, их состояние удовлетворительное, сообщила администрация региона.
РИА Новости 03:01
211
Кино

Издание Esquire назвало самый сексуальный фильм в истории кино

Деловое.ТВ 07:20
9
Авто

В Сети опубликовали первые изображения кросс-купе Volkswagen Tiguan X

В интернете появились изображения кросс-купе версии Tiguan X автобренда Volkswagen.
Car.ru 15 мая в 12:23
Общество

Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дистанцировании.
Газета.Ru 07:45
47
Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Песенный конкурс в следующем году состоится в Роттердаме, где его планировали провести в 2020, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Европейский вещательный союз подтвердил, что международный песенный конкурс состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Якутия 24 03:01
13
Футбол

«Челси» установил цену за Жоржиньо

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет видеть Жоржиньо, с которым он работал в "Наполи" и "Челси", в туринском клубе.
Soccer.ru 06:42
Армия и оружие

На Донбассе двое киевских вояк подорвались на минах

Народная милиция ДНР сообщает о новых случаях небоевых потерь среди ВСУ на Донбассе. Пострадали двое украинских вояк.
Новостной фронт 07:19
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное