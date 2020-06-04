Энергетика

Финансовая газетаФинансовая газетаМировые цены на нефть снижаются

Августовские контракты на Brent на бирже ICE Futures в Лондоне утром торговались на уровне 39,23 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс». Это на 0,56 долларов ниже цены закрытия прошлой сессии.
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Нефть дешевеет после роста накануне

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Котировки Brent WTI снижаются из-за «неопределенности»

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Мировые цены на нефть снижаются

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МЧС включит сирены и прервёт передачи телеканалов по всей России

Министерство чрезвычайных ситуаций впервые проведёт комплексные проверки готовности систем оповещения на всей территории России в октябре этого года.
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КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
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Общество

В ПФР рассказали, кому и на сколько повысят пенсию с 1 августа

По словам пресс-службы ПФР, повышенные пенсии получат более 100 тысяч человек.
31 канал Челябинска 05:32
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Здоровье

Врач из Тольятти рассказал о ситуации с коронавирусом в городе

По словам Николая Ренца, поток пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию растет, и это связано с несоблюдением гражданами санитарно-эпидемиологических норм.
REGNUM 05:25
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Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»

«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
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Политика

Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель

Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Здоровье

В Ивановской области переболевшие коронавирусом пройдут реабилитацию

В Ивановской области запускается программа медицинской реабилитации как второй этап лечения от коронавируса.
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Общество

Титов попросил разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса

Чтобы спасти десятки тысяч человек, занятых в организации зрелищных мероприятий, власти должны более четко обозначить перспективы возвращения отрасли к работе, заявил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов в ходе онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии».
РБК 03:00
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Московский суд заочно арестовал создателя бренда из 90-ых «Довгань»

В Москве заочно арестовали создателя популярного в 90-ых бренда «Довгань» Германа Лиллевяли.
РБК 05:35
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Происшествия

Жителя Иркутска задержали за кражу медицинских масок на 31 млн рублей

В Иркутске задержан мужчина, обвиняемый в незаконном лишении свободы предпринимателя с целью хищения у него крупной партии медицинских масок на сумму более 31 миллиона рублей.
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Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
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Происшествия

В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками

В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
Известия 04:50
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Шоу-бизнес

Джулия Робертс решила расстаться с супругом

Отношения супругов были обострены из-за того, что Джулия устала из-за его тотального контроля и ревности ко всем мужчинам, которые находились с ней рядом.
RuNews24.ru 02:50
Общество

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
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Футбол

Сёмин может вновь возглавить киевское «Динамо»

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Общество

В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей

В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
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Общество

Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».
РБК 04:09
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
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Культура

Столичные кинокомпании представят новинки на международном фестивале

С 8 по 15 июня состоится международный онлайн-фестиваль российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital Edition.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 03:05
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Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone

Исполнительный директор Broadcom Хок Тан, которая является партнером компании Apple, в интервью порталу Bloomberg сообщил о возможной задержке выхода новой линейки смартфонов iPhone 12.
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Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
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Происшествия

Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому

Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
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Общество

В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус

В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 05:20
Происшествия

Власти задержали 26 участников беспорядков в Мексике

ТАСС 00:35
Религия

Челябинцев просят не посещать храмы на Троицу

В условиях режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса челябинцев просят отказаться от посещения погостов и храмов, а также от участия в массовых мероприятиях во время празднования Троицы, соблюдать режим самоизоляции и санитарно-эпидемиологические нормы, сообщается на сайте Администрации Челябинска.
Челябинский обзор вчера в 06:48
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Армия и оружие

В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией

RT на русском 02:35
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