Энергетика
Финансовая газетаМировые цены на нефть снижаются
Августовские контракты на Brent на бирже ICE Futures в Лондоне утром торговались на уровне 39,23 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс». Это на 0,56 долларов ниже цены закрытия прошлой сессии.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Кино
Ридли Скотт рассказал о новом приквеле «Чужого»
Газета.Ru вчера в 07:20
Общество
МЧС включит сирены и прервёт передачи телеканалов по всей России
Министерство чрезвычайных ситуаций впервые проведёт комплексные проверки готовности систем оповещения на всей территории России в октябре этого года.
SmolDaily 02:10
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Общество
В ПФР рассказали, кому и на сколько повысят пенсию с 1 августа
По словам пресс-службы ПФР, повышенные пенсии получат более 100 тысяч человек.
31 канал Челябинска 05:32
Здоровье
Врач из Тольятти рассказал о ситуации с коронавирусом в городе
По словам Николая Ренца, поток пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию растет, и это связано с несоблюдением гражданами санитарно-эпидемиологических норм.
REGNUM 05:25
Политика
Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»
«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
Политика
Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель
Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 03 июня в 14:34
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Здоровье
В Ивановской области переболевшие коронавирусом пройдут реабилитацию
В Ивановской области запускается программа медицинской реабилитации как второй этап лечения от коронавируса.
IvanovoNews 04:59
Общество
Титов попросил разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса
Чтобы спасти десятки тысяч человек, занятых в организации зрелищных мероприятий, власти должны более четко обозначить перспективы возвращения отрасли к работе, заявил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов в ходе онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии».
РБК 03:00
Происшествия
Московский суд заочно арестовал создателя бренда из 90-ых «Довгань»
В Москве заочно арестовали создателя популярного в 90-ых бренда «Довгань» Германа Лиллевяли.
РБК 05:35
Происшествия
Жителя Иркутска задержали за кражу медицинских масок на 31 млн рублей
В Иркутске задержан мужчина, обвиняемый в незаконном лишении свободы предпринимателя с целью хищения у него крупной партии медицинских масок на сумму более 31 миллиона рублей.
Российская газета 04:40
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Политика
В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
Происшествия
В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками
В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
Известия 04:50
Шоу-бизнес
Джулия Робертс решила расстаться с супругом
Отношения супругов были обострены из-за того, что Джулия устала из-за его тотального контроля и ревности ко всем мужчинам, которые находились с ней рядом.
RuNews24.ru 02:50
Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Футбол
Сёмин может вновь возглавить киевское «Динамо»
Soccer.ru вчера в 04:07
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
Общество
Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».
РБК 04:09
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Культура
Столичные кинокомпании представят новинки на международном фестивале
С 8 по 15 июня состоится международный онлайн-фестиваль российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital Edition.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 03:05
Гаджеты
Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone
Исполнительный директор Broadcom Хок Тан, которая является партнером компании Apple, в интервью порталу Bloomberg сообщил о возможной задержке выхода новой линейки смартфонов iPhone 12.
Деловое.ТВ 05:12
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
Происшествия
Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому
Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
Lenta.ru вчера в 19:33
Общество
В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус
В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 05:20
Религия
Челябинцев просят не посещать храмы на Троицу
В условиях режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса челябинцев просят отказаться от посещения погостов и храмов, а также от участия в массовых мероприятиях во время празднования Троицы, соблюдать режим самоизоляции и санитарно-эпидемиологические нормы, сообщается на сайте Администрации Челябинска.
Челябинский обзор вчера в 06:48
Армия и оружие
В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией
RT на русском 02:35