Августовские контракты на Brent на бирже ICE Futures в Лондоне утром торговались на уровне 39,23 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс». Это на 0,56 долларов ниже цены закрытия прошлой сессии.

Здоровье В Ивановской области переболевшие коронавирусом пройдут реабилитацию В Ивановской области запускается программа медицинской реабилитации как второй этап лечения от коронавируса.

Общество Титов попросил разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса Чтобы спасти десятки тысяч человек, занятых в организации зрелищных мероприятий, власти должны более четко обозначить перспективы возвращения отрасли к работе, заявил уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов в ходе онлайн-конференции «Индустрия развлечений в условиях пандемии». 41

Происшествия Жителя Иркутска задержали за кражу медицинских масок на 31 млн рублей В Иркутске задержан мужчина, обвиняемый в незаконном лишении свободы предпринимателя с целью хищения у него крупной партии медицинских масок на сумму более 31 миллиона рублей. 20

Политика Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ. 140

Происшествия В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе. 18

Шоу-бизнес Джулия Робертс решила расстаться с супругом Отношения супругов были обострены из-за того, что Джулия устала из-за его тотального контроля и ревности ко всем мужчинам, которые находились с ней рядом.

Общество Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать. 2,4K

Общество Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий». 82

Культура Столичные кинокомпании представят новинки на международном фестивале С 8 по 15 июня состоится международный онлайн-фестиваль российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital Edition.

Гаджеты Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone Исполнительный директор Broadcom Хок Тан, которая является партнером компании Apple, в интервью порталу Bloomberg сообщил о возможной задержке выхода новой линейки смартфонов iPhone 12.

Происшествия Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому. 18

Общество В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.