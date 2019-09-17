Энергетика
Вести.RuМировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов
Североморская нефтяная смесь марки Brent теперь стоит 69,27 доллара за баррель, нефть марки WTI — 62,66 доллара за баррель. Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим в мире экспортером, сократила добычу нефти более чем в два раза – до 5,7 миллиона баррелей в сутки, передает РИА Новости.
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Политика
Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.
Известия 21:52
Происшествия
В Саратове возбуждено уголовное дело об изнасиловании женщины-врача
В Саратове следователи возбудили уголовное дело в связи с изнасилованием врача местной поликлиники.
Российская газета 21:52
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе Google
Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.
RT на русском 21:55
Политика
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Четыре страны Центральной Америки — Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор — в понедельник, 16 сентября, полностью или частично остались без электричества.
Известия 22:59
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Петербуржцы увидели «Сны Спящей красавицы»
Невские Новости 09:06
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
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Хабиб Нурмагомедов пожертвовал 100 тысяч долларов в фонд Порье
Напомним, что после поединка в Аб-Даби, в котором Нурмагомедов одержал победу, они обменялись футболками, и Хабиб пообещал продать ее, а полученные деньги передать на благотворительность.
Замана 20:40
Экономика
Компания Сечина обвиняет Минфин в предвзятости из-за отказа в льготах на триллионы рублей
«Глава „Роснефти“ Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей „Восток Ойлу“», — сообщает «Коммерсант».
URA.Ru 21:09
Здоровье
Врачей могут начать штрафовать уже с октября
По словам сенатора, в Совете Федерации в профильном комитете обсуждение законопроекта Минздрава пока не проходило, планируется начать его обсуждать в конце сентября.
Инвест-Форсайт 16:24
Общество
«Ъ»: новые ограничения на продажу алкоголя могут ввести в России
Российские власти "концептуально" поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя кафе и барах с залом обслуживания менее 20 кв.м, находящихся в жилых домах.
Газета.Ru 23:25
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru 22:34
Политика
Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 10:44
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 20:50
Армия и оружие
Российские С-400 в Сирии едва не сбили израильские истребители
Военное дело вчера в 08:36
Происшествия
Самолет Red Wings загорелся перед вылетом из Черногории
Проблемы возникли у лайнера Airbus A321 российской авиакомпании Red Wings, который должен был 16 сентября отправиться из черногорского Тивата в Москву.
Вести.Ru 16:38
Здоровье
5 признаков того, что кишечник перестал быть здоровым
Кишечник теряет здоровые функции, когда в нем нарушается бактериальный баланс – патогенная флора начинает преобладать над полезными микробами.
MedikForum.ru 21:00
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Энергетика
Sberbank CIB допускает укрепление российской валюты
Если С. Аравия сообщит о невозможности быстрого восстановления добычи, рубль "может сдвинуться в сторону 63 / $" Рубль продолжит укрепляться не толькоиз-за роста нефти, но и на фоне возможного увеличения добычи нефти в РФ и "перспектив более значительных отчислений из ФНБ" в 2020 г. Курс доллара США составил 64.09 руб. / $1 в 16:00 мск, что на 24.75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Profinance.ru 09:06
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.
ТАСС 14:02
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Футбол
Жена Икарди намекнула на возможный переход игрока в «Наполи» зимой
Евро-футбол.ру 17:44
Игры
Сегодня в бете Call of Duty: Modern Warfare появится мини-карта
Игромания.ру 14 сентября в 07:51
Экономика
Бунт на корабле
Все-таки прав был лучший и талантливый поэт нашей эпохи Маяковский, когда называл чиновников «прозаседавшимися».
Росбалт 05:21
Здоровье
Названы продукты, которые наша печень очень любит
Московский Комсомолец 16:04