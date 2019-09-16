Энергетика

Вести.RuВести.RuМировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов

Североморская нефтяная смесь марки Brent теперь стоит 69,27 доллара за баррель, нефть марки WTI — 62,66 доллара за баррель. Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим в мире экспортером, сократила добычу нефти более чем в два раза – до 5,7 миллиона баррелей в сутки, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать317

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть выросли более чем на пятнадцать процентов

РИА Новости16:45

Нефть Brent и WTI дорожает на 15%

ТАСС14:00

После резкого скачка цены на нефть откатились к $66

REGNUM02:07

Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть после сокращения добычи Саудовской Аравией

Коммерсантъ03:40

Взрывы на Ближнем Востоке подогрели цены на нефть

Ведомости16:25

Мировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов

Вести.Ru17:12

Цены на нефть взлетели на фоне сокращения саудовской добычи

РБКвчера в 19:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 22:07, Вашингтон
Армия и оружие

Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе

News.ru 14 сентября в 19:01
Футбол

Кокорин и Мамаев выходят на свободу

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru 17:11
Музыка

За мат на концерте в Ростове на Шнурова написали заявление в полицию

В городе R 14:56
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 20:50
Шоу-бизнес

Заворотнюк мучали головные боли после лечения в Германии, пишут СМИ

iReactor 21:28
Гаджеты

Обновление Windows 10 «ломает» компьютеры

Windows 10 умеет удивлять и не только при работе, но и при обновлении операционки.
The GEEK 03:43
Общество

Кардиолог назвал самые опасные позы для сна

Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
Политика

Как прошел массовый митинг в Улан-Удэ

15 сентября в парке «Юбилейный» состоялся санкционированный митинг представителей КПРФ.
Байкал Медиа Консалтинг вчера в 23:22
Единоборства

Нурмагомедов пожертвовал благотворительному фонду Порье $100 тысяч

Национальная служба новостей 17:35
Политика

Путин процитировал Коран, говоря об атаках на НПЗ Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с атаками на НПЗ Саудовской Аравии, вспомнил строчки из Корана, в которых говорится о дружбе и прощении.
News.ru 14:41
Шоу-бизнес

Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»

Телепрограмма 12:05
Армия и оружие

Раскрыт странный план НАТО против советских подлодок

НАТО опробовало странную идею на британско-канадских учениях.
РЕН ТВ вчера в 20:55
Хоккей

Профсоюз игроков НХЛ отказался досрочно выходить из соглашения с лигой

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) не станет досрочно завершать коллективное трудовое соглашение с Национальной хоккейной лигой (НХЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 18:54
Происшествия

В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв

Российская газета 08:06
Авто

Тюнеры превратили Mercedes-AMG GT 63 в 900-сильного монстра

Группа тюнеров из знаменитого ателье Posaidon взялась за доработку немецкого седана Mercedes-AMG GT 63.
Car.ru 06:19
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Космос

NASA впервые показало телескоп «Джеймс Уэбб» в финальной сборке

Naked Science 12 сентября в 20:02
Кино

Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru 14:18
Политика

17 сентября 1939 года начался освободительный поход Красной Армии в Польшу

Курган и курганцы 22:00
Происшествия

В Ангарске вели режим ЧС из-за взрыва бытового газа

Ограничен доступ людей в квартиры подъезда жилого дома №17 в 8 микрорайоне Ангарска, где в ночь 14 на 15 сентября 2019 года произошел взрыв бытового газа, в результате которого несколько человек пострадали, а один умер в больнице.
Областная газета (г. Иркутск) 21:29
Армия и оружие

Комиссия выявила в 59-й бригаде ВСУ в Донбассе пять наркоманов

ИА Новороссия 08:24
Культура

Российские школьники будут изучать песни Beatles, Nirvana и Queen

URA.Ru 13 сентября в 17:00
Происшествия

Прокурор Лесосибирска погиб с семьей при пожаре в Красноярске

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли прокурор Лесосибирска Василий Федорцов и семья его сестры.
Газета.Ru 02:49
Политика

Иркутская чиновница уволилась из-за записи с оскорблением тулунчан

Красная весна 04:46
Общество

Четыре страны Центральной Америки остались без электричества

Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.
Газета.Ru 21:02
Политика

Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК 20:36
Политика

Трамп заявил, что США не хотят войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотят войны с Ираном, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 17:05
Интернет

Пользователи сообщили о сбое в работе Google

Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.
RT на русском 21:55
Происшествия

Москалькова запросила материалы по делу осужденного Павла Устинова

ТАСС 09:24
Хоккей

Овечкин предложил изменить хоккейные правила

Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за Washington Capitals, предложил изменить правила в хоккее.
ТК Звезда 17:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное