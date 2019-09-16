Энергетика
Вести.RuМировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов
Североморская нефтяная смесь марки Brent теперь стоит 69,27 доллара за баррель, нефть марки WTI — 62,66 доллара за баррель. Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим в мире экспортером, сократила добычу нефти более чем в два раза – до 5,7 миллиона баррелей в сутки, передает РИА Новости.
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Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе
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РЕН ТВ вчера в 20:55
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Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) не станет досрочно завершать коллективное трудовое соглашение с Национальной хоккейной лигой (НХЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 18:54
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В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
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Группа тюнеров из знаменитого ателье Posaidon взялась за доработку немецкого седана Mercedes-AMG GT 63.
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Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Космос
NASA впервые показало телескоп «Джеймс Уэбб» в финальной сборке
Naked Science 12 сентября в 20:02
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У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru 14:18
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17 сентября 1939 года начался освободительный поход Красной Армии в Польшу
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В Ангарске вели режим ЧС из-за взрыва бытового газа
Ограничен доступ людей в квартиры подъезда жилого дома №17 в 8 микрорайоне Ангарска, где в ночь 14 на 15 сентября 2019 года произошел взрыв бытового газа, в результате которого несколько человек пострадали, а один умер в больнице.
Областная газета (г. Иркутск) 21:29
Армия и оружие
Комиссия выявила в 59-й бригаде ВСУ в Донбассе пять наркоманов
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Происшествия
Прокурор Лесосибирска погиб с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли прокурор Лесосибирска Василий Федорцов и семья его сестры.
Газета.Ru 02:49
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Иркутская чиновница уволилась из-за записи с оскорблением тулунчан
Красная весна 04:46
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Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.
Газета.Ru 21:02
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Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге
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Пользователи сообщили о сбое в работе Google
Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.
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Овечкин предложил изменить хоккейные правила
Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за Washington Capitals, предложил изменить правила в хоккее.
ТК Звезда 17:14