Энергетика

Вести.RuВести.RuМировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов

Североморская нефтяная смесь марки Brent теперь стоит 69,27 доллара за баррель, нефть марки WTI — 62,66 доллара за баррель. Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим в мире экспортером, сократила добычу нефти более чем в два раза – до 5,7 миллиона баррелей в сутки, передает РИА Новости.
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Кто ударил по саудовской нефти и как отреагирует Вашингтон?

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По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
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Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»

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Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх»

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Российский дипломат назвал неприемлемыми удары Израиля по Сирии

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что любые действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии, неприемлемы.
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Главу Бурятии освистали на митинге за перевыборы мэра Улан-Удэ

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Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео

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Рост промпроизводства в России в августе ускорился до 2,9%

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МИД РФ обвинил США в увеличении риска ядерной войны

Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что имел ввиду говоря о повышенном риске ядерного конфликта.
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