Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть значительно выросли
Мировые цены на нефть выросли на 10—12%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 10,88%, составив $60,82 за баррель.
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Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Происшествия
В Саратове задержан бездомный по подозрению в изнасиловании врача
В Саратове задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 24-летней девушки-врача.
Газета.Ru 02:33
Происшествия
6-летний мальчик провел неделю у трупа матери
В городе Янаул (Башкирия) 6-летний ребенок почти неделю прожил в квартире наедине с трупом своей матери.
Вести.Ru 02:52
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 01:56
Армия и оружие
Удар дронами по саудовской нефти удался после разведки
Американская администрация уверяет, что ракеты и дроны были выпущены из Ирана, прошли над Ираком и Кувейтом, а затем поразили Саудовскую территорию.
Московский Комсомолец вчера в 08:22
Гаджеты
AMD утверждает, что её следующие CPU Epyc будут лучше решений линейки Intel Ice Lake-SP по соотношению производительности на ватт
Линейка Ice Lake-SP должна дебютировать когда-то в следующем году, но конкурировать она будет уже с третьим поколением Epyc под кодовым названием Milan.
iXBT.com 03:18
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47
Политика
Дания может остановить строительство газопровода «Северный поток — 2»
Прокладка газопровода в Европу по дну Балтийского моря может задержаться на границе территориальных вод Дании, опасается капитан трубоукладочного судна Кенни Хубен, 16 сентября сообщает Reuters.
Красная весна вчера в 16:46
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 7 копеек — до 64,11 рубля. Курс евро увеличился на 8 копеек и составил 70,52 рубля.
RT на русском 03:02
Авто
«Ъ» сообщил детали иска на 1 млрд рублей к ФБК Навального
Газета "Коммерсантъ" сообщила детали иска ООО "ФЛАЙ АВТО" к "Фонду борьбу с коррупцией" Алексея Навального на 1 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 23:52
Происшествия
СК проверит бывшего офицера ФСБ на причастность к рейдерскому захвату
Следственный комитет России поручил проверить информацию о причастности высокопоставленных офицеров Федеральной службы безопасности (ФСБ) к рейдерскому захвату одного из крупнейших производителей масла холдинга «Маслопродукт», сообщает 17 сентября РБК.
REGNUM 04:05
Армия и оружие
Китайцы предложили России эффективный способ уничтожить авиацию США
Журналисты обильно снабдили материал графикой, демонстрирующей, как будет происходить уничтожение противника российской стороной.
Ferra вчера в 07:48
Политика
ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах
В 2019 году сотрудники ФСБ и МВД совместно выявили в 17 регионах России законспирированные ячейки ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).
Российская газета 02:51
Политика
Российские спецслужбы смогли взломать системы связи ФБР в 2010 году
Российские спецслужбы смогли взломать системы связи сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) на территории США в 2010–2011 годах.
Телеканал 360° вчера в 18:23
Происшествия
Подозреваемый в педофилии полицейский выпал из окна в Ульяновске
Экс-полицейский выпал из окна многоэтажного дома, разбившись насмерть об асфальт.
Регион online 02:34
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Волейбол
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой
38-летняя волейболистка является двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2000, 2004), двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром Кубка мира и 11-кратной чемпионка России.
Чемпионат 15 сентября в 09:37
Авто
У Renault в России не пошла интернет-торговля
Автоновости дня 03:09
Кино
Путин и Медведев поздравили Владимира Меньшова с юбилеем
Президент Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова с 80-летием.
РБК 04:09
Экономика
Акции АФК «Система» выросли на 7% после запуска программы buy-back
Акции АФК «Система» выросли, после того как она объявила о запуске программы выкупа акций объемом 3 млрд руб. дочерней компанией.
РБК 03:50
Происшествия
Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины
Газета.Ru 01:55
Экономика
Правила выдачи кредитов серьёзно ужесточат с 1 октября
С 1 октября в России вводятся значительные изменения правил выдачи кредитов населению.
Южный Федеральный вчера в 02:45
Экономика
В Ростовской области утвердили прожиточный минимум для пенсионеров
Rostov gazeta вчера в 10:10
Общество
Дом моды дочери Кадырова открывает первый бутик в Москве
Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает в понедельник первый бутик в Москве.
ТАСС вчера в 08:49
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Гаджеты
Motorola вышла на рынок с очень дешевыми телевизорами
Astera вчера в 14:28