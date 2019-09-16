Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть значительно выросли

Мировые цены на нефть выросли на 10-12%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 10,88%, составив $60,82 за баррель.
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Цены на нефть взлетели на фоне сокращения саудовской добычи

РБКвчера в 19:46

После атаки на НПЗ в Саудовской Аравии взлетели цены на нефть

Комсомольская правдавчера в 20:49

Мировые цены на нефть значительно выросли

РИА Новостивчера в 22:07

Цены на нефть взлетели из-за сокращения добычи в Саудовской Аравии

Эхо Москвы00:17

Цены на нефть подскочили на 15%

REGNUMвчера в 19:26

Биржевые цены на нефть показали рекордный рост на открытии торгов

Ведомостивчера в 19:21

Цена барреля нефти Brent в ходе торгов в Лондоне поднималась до 71,95 доллара

Взгляд.рувчера в 20:29
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:28, Вашингтон
Шоу-бизнес

Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак

iReactor вчера в 20:13
Политика

Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко

Квасьневский отметил, что Зеленский не должен мстить Порошенко, поскольку это скажется не только на репутации самого действующего президента, но и Украины.
Аргументы недели вчера в 15:03
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 17:45
Армия и оружие

Российские С-400 в Сирии едва не сбили израильские истребители

Военное дело вчера в 08:36
Экономика

Челябинский губернатор представил олигархам их куратора

Глава Челябинской области Алексей Текслер на конференции организации Союза промышленников и предпринимателей (СПП) 13 сентября представил бывшего вице-губернатора Павла Рыжего в качестве министра промышленности региона.
URA.Ru 13 сентября в 02:49
Общество

Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью

РБК 14 сентября в 23:59
Политика

В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru вчера в 03:55
Общество

В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде планируют в ближайшее время провести совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Энергетика

На Украине снижена стоимость газа для населения

Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» сообщила, что в сентябре 2019 года стоимость газа для населения и услуг ЖКХ будет снижена на 3,4% по сравнению с сентябрем.
Expert.ru 13 сентября в 03:46
Экономика

Новые лидеры: 7 компаний, которые впервые попали в рейтинг Forbes

В рейтинге крупнейших российских частных компаний по версии Forbes ежегодно появляются 5-10 новичков.
Forbes 00:17
Политика

Талибы променяли США на Россию после провала переговоров

Представители США и талибов вели переговоры в течение нескольких месяцев в столице Катара Дохе и согласовали проект соглашения, согласно которому около 5 000 американских военнослужащих должны были покинуть Афганистана в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов.
ГЛАС.RU 14 сентября в 03:43
Политика

Волкер заявил о готовности помочь РФ «найти способ отступления» с Донбасса

В интервью украинскому каналу «1+1» Волкер заявил, что «оккупация Донбасса» противоречит интересам России.
Военное обозрение вчера в 22:57
Авто

Россияне пересаживаются на китайские кроссоверы

Цифры, в самом деле, впечатляют: в августе продажи китайского кроссовера Haval взлетели на 458%, а за первое полугодие — на 250%.
Коммерсантъ FM вчера в 09:40
Экономика

Набиуллина выступила за гарантированный пенсионный продукт Минфина

В поддержку законопроекта выступил и глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
Национальная служба новостей 13 сентября в 07:48
Политика

Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии

Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
REGNUM 00:17
Футбол

Семак рассказал о шансах «Зенита» в Лиге чемпионов

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил шансы команды выйти из группы в Лиге чемпионов.
МР7.ру 00:08
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Происшествия

Под Ярославлем семь человек погибли в ДТП с автобусом

В правоохранительных органах виновником ДТП назвали водителя фуры, который выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом.
9111.ru 14 сентября в 04:50
Происшествия

Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер закончил курс лечения в парижской клинике имени Жоржа Помпиду и уехал из Франции.
Известия вчера в 10:32
Происшествия

Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении

Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Происшествия

В Якутии продолжились поиски пропавшего вертолёта

В Якутии, в понедельник, 16 сентября, возобновился поиск вертолёта, который пропал в Оймяконском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС республики.
REGNUM вчера в 21:26
Шоу-бизнес

Источник озвучил стоимость лечения Заворотнюк в московской клинике

Стоимость лечения может достигать 20 тысяч евро. Об этом журналистам рассказал источник в медицинских кругах.
URA.Ru вчера в 22:33
Экономика

Названа средняя задолженность водителей в РФ по транспортному налогу

Задолженность по транспортному налогу за 2018 год российских автовладельцев в среднем составляет около 30% от объема годовых начислений.
REGNUM 13 сентября в 01:28
Общество

Из-за угрозы наводнения в Петербурге решили перекрыть дамбу

В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за возможного повышения уровня воды в дельте Невы до опасных значений.
RT на русском вчера в 12:21
Происшествия

Прилет семи рейсов в аэропорт Новосибирска задерживается из-за тумана

ТАСС вчера в 23:25
Хоккей

«Металлург» потерпел четвертое подряд поражение при Воробьеве

Sportbox.RU вчера в 12:33
Авто

Названа дата появления нового Land Rover Defender в РФ

Внедорожник Land Rover Defender нового поколения, представленный на Франкфуртском автосалоне 10 сентября, доберется до России во второй половине 2020 года.
Автоновости дня 13 сентября в 02:58
Транспорт

«Аэрофлот» закрыл бесплатный доступ в VIP-зал в аэропорту Владивостока

С 15 сентября компания «Аэрофлот» закрывает бесплатные доступы в VIP-залы для владельцев «золотых» карт в 18 аэропортах страны, в том числе и в Приморье.
Восток-Медиа 14 сентября в 23:22
Экономика

Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года

Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года.
ТАСС 14 сентября в 08:36
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости 14 сентября в 19:41
Как работают Яндекс.Новости?
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