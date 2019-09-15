Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть значительно выросли

Мировые цены на нефть выросли на 10-12%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 10,88%, составив $60,82 за баррель.
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Цена нефти марки Brent на открытии бирж выросла на 13,8% после сокращения добычи Саудовской Аравией

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«Роскосмос» хочет вернуть оружие в экипировку космонавтов

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В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы

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В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Затворы комплексов защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за резкого подъема воды.
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Оскорбившая тулунцев чиновница объяснила свое отсутствие на работе

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В РПЦ усомнились в искренности повенчавшихся Собчак и Богомолова

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