Мировые цены на нефть выросли на 10-12%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 10,88%, составив $60,82 за баррель.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, впала в глубокую кому.

Шоу-бизнес Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.

Происшествия Сахалинского сотрудника Росгвардии убили из-за замечания о курении Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от нескольких ножевых ранений после того, как сделал замечание мужчине и его сожительнице, когда те курили общественном месте.

Экономика ЦБ поддерживает новую систему добровольных пенсионных накоплений Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ поддерживает новую систему, предложенную Министерством финансов, которая предусматривает добровольные пенсионные накопления.

Армия и оружие NI рассказал о «сумасшедшем плане НАТО» потопить российские подлодки На пике холодной войны у СССР было столько смертоносных подлодок в море, что западные военные стратеги были готовы прибегнуть к почти любым возможным контрмерам, пишет National Interest.

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Происшествия Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер закончил курс лечения в парижской клинике имени Жоржа Помпиду и уехал из Франции.

Общество Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".

Энергетика «Газпром» снизил поставки по Opal Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".

Космос «Роскосмос» хочет вернуть оружие в экипировку космонавтов "Роскосмос" задумался о возвращении огнестрельного оружия в экипировку российских космонавтов, пишет РИА Новости.

Игры В бете Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию Игроки обнаружили, что в Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию.

Экономика Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Происшествия В Красноярске автомобиль сбил детей на тротуаре В Красноярске на перекрестке улиц Копылова и Ладо Кецховели автомобиль вылетел на тротуар после ДТП и сбил стоявших там детей.

Культура В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.

Общество В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения Затворы комплексов защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за резкого подъема воды.