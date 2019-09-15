Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть значительно выросли
Мировые цены на нефть выросли на 10-12%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 10,88%, составив $60,82 за баррель.
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Происшествия
Пожар в Красноярске унес жизни 8 человек
Вести.Ru 17:56
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, впала в глубокую кому.
REGNUM 08:21
Шоу-бизнес
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru 06:03
Наука
Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире
Evo-rus.com 13 сентября в 11:40
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости 21:36
Происшествия
Сахалинского сотрудника Росгвардии убили из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от нескольких ножевых ранений после того, как сделал замечание мужчине и его сожительнице, когда те курили общественном месте.
РБК 22:35
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Здоровье
Нейрохирург Вячеслав Рак заявил, что Заворотнюк неизлечимо больна
Телепрограмма вчера в 06:55
Экономика
ЦБ поддерживает новую систему добровольных пенсионных накоплений
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ поддерживает новую систему, предложенную Министерством финансов, которая предусматривает добровольные пенсионные накопления.
Народные новости 13 сентября в 05:42
Армия и оружие
NI рассказал о «сумасшедшем плане НАТО» потопить российские подлодки
На пике холодной войны у СССР было столько смертоносных подлодок в море, что западные военные стратеги были готовы прибегнуть к почти любым возможным контрмерам, пишет National Interest.
РИА Новости 20:32
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Здоровье
Врачи рекомендуют семечки, капусту, орехи и перец для снижения веса
Регулярное употребление капусты, сладкого перца, орехов и семечек снизит риски ожирения.
NashGorod.ru вчера в 03:54
Происшествия
Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер закончил курс лечения в парижской клинике имени Жоржа Помпиду и уехал из Франции.
Известия 10:32
Происшествия
Под Челябинском четыре человека задохнулись насмерть парами картофеля
Life.ru вчера в 15:01
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости 14:35
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru вчера в 03:15
Космос
«Роскосмос» хочет вернуть оружие в экипировку космонавтов
"Роскосмос" задумался о возвращении огнестрельного оружия в экипировку российских космонавтов, пишет РИА Новости.
РЕН ТВ 20:11
Игры
В бете Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию
Игроки обнаружили, что в Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию.
Cyber.sports.ru 14:31
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 13 сентября в 04:39
Происшествия
В Красноярске автомобиль сбил детей на тротуаре
В Красноярске на перекрестке улиц Копылова и Ладо Кецховели автомобиль вылетел на тротуар после ДТП и сбил стоявших там детей.
Российская газета вчера в 11:17
Культура
В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы
Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.
Известия 17:26
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Затворы комплексов защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за резкого подъема воды.
РБК 10:52
Кино
Во Владивостоке начался кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого», передает ОТР.
Общественное телевидение России 13 сентября в 10:14
Политика
Оскорбившая тулунцев чиновница объяснила свое отсутствие на работе
Взгляд.ру вчера в 05:39
Шоу-бизнес
В РПЦ усомнились в искренности повенчавшихся Собчак и Богомолова
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и и.о. пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Легойда раскритиковал танец телеведущей Ксении Собчак, который она исполнила на свадьбе для режиссера Константина Богомолова.
РБК 16:16
Футбол
«Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
РИА Новости 12:34