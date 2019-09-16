Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть значительно выросли
Мировые цены на нефть выросли на 10-12%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 10,88%, составив $60,82 за баррель.
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Космос
NASA начинает испытания надувного модуля для космических станций
Экономика сегодня 14 сентября в 03:12
Здоровье
Нейрохирург назвал симптомы рака головного мозга
Хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения, онемение конечностей могут быть признаками рака головного мозга и поводом для обращения к специалистам.
БИЗНЕС Online 14 сентября в 16:50
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Волейбол
Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости вчера в 09:55
Политика
Россия и Белоруссия договорились о единых налогах
Россия и Белоруссия договорились о едином Налоговом кодексе и Гражданском кодексе на уровне Союзного государства, сообщил в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на программу экономической интеграции стран.
Интерфакс вчера в 23:59
Космос
«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов
Реальное время вчера в 23:45
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек
Газета.Ru вчера в 17:45
Армия и оружие
Стали известны особенности нового российского корвета «Меркурий»
Известия вчера в 05:39
Футбол
Александр Григорян — о матче с ЦСКА: «Удаление Чуперки сломало игру»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что удаление хавбека Валерия Чуперки серьезным образом повлияло на результат игры.
Спорт-Экспресс вчера в 14:25
Армия и оружие
В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»
Стратегические учения "Центр-2019", в которых примут участие более 128 тысяч военных, стартуют в понедельник и завершатся 21 сентября.
РИА Новости вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая показала фото подросшей дочери
Поклонники считают — супругу певицы больно читать комментарии о том, что его наследница очень похожа на поп-короля.
Пятый канал вчера в 10:53
Гаджеты
Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus
UfaTime.ru вчера в 12:19
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Футбол
Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера «Спартака»
ProstoProSport вчера в 07:28
Происшествия
Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер закончил курс лечения в парижской клинике имени Жоржа Помпиду и уехал из Франции.
Известия вчера в 10:32
Кино
Первый кадр финального сезона «Сверхъестественного» появился в Сети
Первый кадр 15-го сезона сериала "Сверхъестественное" опубликовало издание Entertainment Weekly.
Народные новости 13 сентября в 01:28
Политика
Адвокат объяснил желание Сноудена покинуть Россию
Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России.
Известия вчера в 22:21
Происшествия
Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой
Газета.Ru вчера в 16:55
Происшествия
Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве
В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.
РБК вчера в 13:58
Происшествия
В Якутии продолжились поиски пропавшего вертолёта
В Якутии, в понедельник, 16 сентября, возобновился поиск вертолёта, который пропал в Оймяконском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС республики.
REGNUM вчера в 21:26
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт вчера в 01:12
Общество
В России создадут стандарты для домов престарелых
В России обновят нормы, правила и стандарты строительства домов для престарелых.
Известия вчера в 12:00
Политика
В небе над Стамбулом российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа
Российский многоцелевой истребитель Су-35 показал свои возможности в небе над турецким Стамбулом. Полет самолета продолжался около 15 минут.
ТК Звезда вчера в 11:05
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.
ТК Звезда 14 сентября в 09:33
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Газета.Ru вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Источник озвучил стоимость лечения Заворотнюк в московской клинике
Стоимость лечения может достигать 20 тысяч евро. Об этом журналистам рассказал источник в медицинских кругах.
URA.Ru вчера в 22:33