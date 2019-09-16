Мировые цены на нефть выросли на 10-12%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 10,88%, составив $60,82 за баррель.

Здоровье Нейрохирург назвал симптомы рака головного мозга Хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения, онемение конечностей могут быть признаками рака головного мозга и поводом для обращения к специалистам.

Волейбол Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.

Политика Россия и Белоруссия договорились о единых налогах Россия и Белоруссия договорились о едином Налоговом кодексе и Гражданском кодексе на уровне Союзного государства, сообщил в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на программу экономической интеграции стран.

Футбол Александр Григорян — о матче с ЦСКА: «Удаление Чуперки сломало игру» Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что удаление хавбека Валерия Чуперки серьезным образом повлияло на результат игры.

Армия и оружие В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019» Стратегические учения "Центр-2019", в которых примут участие более 128 тысяч военных, стартуют в понедельник и завершатся 21 сентября.

Шоу-бизнес Анастасия Стоцкая показала фото подросшей дочери Поклонники считают — супругу певицы больно читать комментарии о том, что его наследница очень похожа на поп-короля.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Происшествия Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер закончил курс лечения в парижской клинике имени Жоржа Помпиду и уехал из Франции.

Политика Адвокат объяснил желание Сноудена покинуть Россию Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России.

Происшествия Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.

Происшествия В Якутии продолжились поиски пропавшего вертолёта В Якутии, в понедельник, 16 сентября, возобновился поиск вертолёта, который пропал в Оймяконском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС республики.

Единоборства Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.

Общество В России создадут стандарты для домов престарелых В России обновят нормы, правила и стандарты строительства домов для престарелых.

Политика В небе над Стамбулом российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа Российский многоцелевой истребитель Су-35 показал свои возможности в небе над турецким Стамбулом. Полет самолета продолжался около 15 минут.

Политика Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.

Шоу-бизнес Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.