Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦены на нефть растут после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть продолжают расти после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 8,81%, составив $59,68 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать337

Подробнее о событии

Цены на нефть взлетели из-за сокращения добычи в Саудовской Аравии

РИА Новости15 сентября в 22:07

Цена нефти Brent на бирже ICE выросла на 10,8%

ТАССвчера в 08:30

Цены на нефть взлетели на фоне сокращения саудовской добычи

РБК15 сентября в 19:46

Как атака дронов скажется на ценах на нефть

Rambler News Serviceвчера в 05:19

Нефть подорожала на 19% после сокращения добычи Саудовской Аравией

Московский Комсомолец15 сентября в 19:38

Нефть дорожает более чем на 10% на новостях из Саудовской Аравии

Эхо Москвывчера в 11:30

Brent торгуется у $68,4 за баррель

Финмаркет02:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:33, Вашингтон
Культура

Артисты выступили в поддержку своего коллеги Павла Устинова

Эхо Москвы 01:00
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Политика

Эдвард Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp

Сноуден отметил, что использование WhatsApp человеком, который работает в правительстве, — это ошибка.
Говорит Москва вчера в 08:41
Шоу-бизнес

На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Политика

Дерипаска подал в суд на The Times, The Telegraph и The Nation

Бизнесмен Олег Дерипаска (30-е место в списке российских миллиардеров Forbes, состояние оценивается в $3,6 млрд) подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Ведомости 07:12
Происшествия

На учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев

Вести.Ru 04:22
Культура

В Нижнем Ломове появится виртуальный концертный зал

ПензаИнформ 03:15
Происшествия

Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:58
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Политика

Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия 06:48
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача

Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Шоу-бизнес

Заворотнюк перенесла серьезную операцию

Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Происшествия

На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 08:17
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

РИА Новости 00:31
Шоу-бизнес

Навка рассказала, когда муж Заворотнюк вернется на лед

Накануне Навка в соцсети объявила, что постановку "Руслан и Людмила" желающие смогут увидеть в Санкт-Петербурге с 31 октября по 4 ноября.
Телепрограмма 07:03
Шоу-бизнес

Внучка Боярского показала фото в мини-платье

20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Политика

Зеленский назвал свои задачи как президента

Установление мира в Донбассе и "деоккупация всех украинских территорий" являются главной миссией Владимира Зеленского как президента Украины.
Труд вчера в 08:27
Экономика

В Кремле не стали комментировать сообщения о льготах «Роснефти»

Кремль пока не принял решений относительно льгот для "Роснефти" по проектам освоения Арктики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
Экономика

В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии

Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru вчера в 08:33
Происшествия

Женщина сбросила детей с моста в Москве

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей в отношении сбросившей их с моста женщины.
Lenta.ru 04:02
Происшествия

В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери

В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Происшествия

В Сочи задержали мужчину, сбросившего с виадука девушку

Российская газета 06:30
Армия и оружие

Ударный беспилотник «Охотник» заменит Су-57

Ударная беспилотная машина С-70 «Охотник» в будущем может превратиться в полноценную замену истребителям Су-57.
Discover24 07:16
Единоборства

В Госдуме предложили считать рэп-баттлы видом спорта

Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Василий Власов предложил официально признать рэп-баттлы видом спорта.
Политическая Экспертиза вчера в 21:38
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Газета.Ru вчера в 11:51
Здоровье

Нейрохирург Вячеслав Рак заявил, что Заворотнюк неизлечимо больна

Телепрограмма 14 сентября в 06:55
Космос

Пришелец-минер на Луне: китайский луноход сделал необычный снимок

Российский Диалог вчера в 11:39
Экономика

Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна

Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна Участники рынка телерекламы надеются на восстановление спроса во втором полугодии 2019 года после падения затрат в этом сегменте на 9% в первые шесть месяцев.
Коммерсантъ вчера в 15:17
Культура

Скончался народный артист России Валерий Успенский

Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
Общественная служба новостей 08:11
Транспорт

Широтную автомагистраль в Петербурге начнут строить уже в 2020 году

Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) — ранее известную как Восточный скоростной диаметр (ВСД) — в Санкт-Петербурге начнут строить уже в 2020 году.
REGNUM 01:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное