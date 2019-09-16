Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть значительно выросли
Мировые цены на нефть выросли на 10-12%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 10,88%, составив $60,82 за баррель.
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Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru вчера в 03:15
Наука
Ученые назвали причину набора веса с возрастом
ТК Звезда вчера в 18:08
Здоровье
Минздрав даже не предупредил, что оставил россиян без лекарств
Нередко срываются закупки даже лекарств для онкологических стационаров.
Свободная Пресса вчера в 08:58
Футбол
Роналду показал, как провёл воскресенье
Евро-футбол.ру 15:41
Армия и оружие
Корабль ВМС США вошел в Черное море
Корабль ВМС США пересек пролив Босфор и вошел в воды Черного моря. Об этом сообщает ресурс Bosphorus Observer.
Газета.Ru вчера в 23:55
Происшествия
В Якутии возобновились поиски пропавшего вертолета
В понедельник с наступлением утра в Оймяконском районе Якутии возобновились поиски пропавшего вертолета, пилот которого в воскресенье перестал выходить на связь.
Российская газета 21:21
Здоровье
Употребление томатов может быть вредно для здоровья
Врач из США Стивен Гандри высказал предположение, что томаты наносят вред здоровью человека из-за определенного белка лектина, который входит в состав помидора для сопротивления вредителям.
NewInform 20:44
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
Российская газета 14:00
Происшествия
Сотрудника Росгвардии убили за сделанное им замечание
На Сахалине сотрудник Росгвардии получил смертельные ножевые ранения после сделанного им замечания о недопустимости курения в общественном месте.
Вести.Ru 21:16
Политика
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Футбол
«Оренбург» обыграл «Рубин» благодаря голу с пенальти
«Оренбург» обыграл «Рубин» в домашнем матче 9-го тура РПЛ. Хозяева усилиями Рикарду Алвеша открыли счет в начале второго тайма.
Матч ТВ 08:54
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Космос
«Роскосмос» хочет вернуть оружие в экипировку космонавтов
"Роскосмос" задумался о возвращении огнестрельного оружия в экипировку российских космонавтов, пишет РИА Новости.
РЕН ТВ 20:11
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Происшествия
В Колумбии при крушении самолета погибли семь человек
В марте при аварийной посадке самолета авиакомпании Laser Airlines в Колумбии погибли все находившиеся на борту 12 человек, включая мэра поселения Тарайра на юго-востоке страны Дорис Лизет Виллегас Чара и ее семью.
РБК 20:23
Киберспорт
В игре World of Tanks появится трассировка лучей
В ходе проведения фестиваля WG Fest 2019 сегодня, 15 сентября, представители белорусской компании Wargaming, специализирующейся на разработке компьютерных игр и околоигровых платформ, рассказали о новинке в World of Tanks.
Актуальные Новости 11:32
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Волейбол
Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости 09:55
Авто
Рестайлинговая Lada 4x4 может появиться в продаже в 2020 году
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня 06:31
Армия и оружие
Названы особенности нового российского корвета «Меркурий»
Новейший корвет проекта 20386 «Меркурий», разработанный российскими специалистами, станет судном, не имеющим аналогов по техническим особенностям.
Дни24 12:42
Общество
C 1 октября в России изменятся правила выхода в отпуск
С 1 октября текущего года в России вступают в силу новые правила выхода в отпуск.
Дни24 08:09
Кино
Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»
По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
Телепрограмма 06:22