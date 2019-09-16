Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть значительно выросли

Мировые цены на нефть выросли на 10-12%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 10,88%, составив $60,82 за баррель.
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