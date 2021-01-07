Мировые цены на продукты побили рекорд
Мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырье в 2020 году побили рекорд за последние три года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).В источнике
С чего всё началось
Мировые цены на продовольствие в 2020 году побили трехлетний рекорд
Мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырье в 2020 году оказались самыми высокими за последние три года.
ТАССвчера в 05:47
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Мировые цены на продукты питания в 2020 году побили трёхлетний рекорд
Национальная служба новостейвчера в 08:01