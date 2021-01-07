Мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырье в 2020 году побили рекорд за последние три года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

С чего всё началось Мировые цены на продовольствие в 2020 году побили трехлетний рекорд Мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырье в 2020 году оказались самыми высокими за последние три года. ТАСС вчера в 05:47