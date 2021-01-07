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Lenta.ru
Lenta.ru

Мировые цены на продукты побили рекорд

Мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырье в 2020 году побили рекорд за последние три года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).В источнике
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ТАСС

Мировые цены на продовольствие в 2020 году побили трехлетний рекорд

Мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырье в 2020 году оказались самыми высокими за последние три года.
ТАССвчера в 05:47
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ПРАЙМ

В ООН рассказали о сильном росте мировых цен на продовольствие

ПРАЙМвчера в 07:58
Национальная служба новостей

Мировые цены на продукты питания в 2020 году побили трёхлетний рекорд

Национальная служба новостейвчера в 08:01
Комсомольская правда

Мировые цены на продовольствие побили трехлетний рекорд

Комсомольская правдавчера в 07:58
Lenta.ru

Мировые цены на продукты побили рекорд

Lenta.ru18:00
Фонтанка.Ру

В конце 2020 года мировые цены на продовольствие достигли трехлетнего максимума, но остались на четверть ниже, чем в 2011 году

Фонтанка.Рувчера в 06:56
Московский Комсомолец

Мировые цены на продукты в 2020 году побили рекорд

Московский Комсомолецвчера в 06:13
ТАСС

Мировые цены на продовольствие в 2020 году побили трехлетний рекорд

ТАССвчера в 05:47

Глава UFC назвал статус поединка между Конором МакГрегором и Дастином Порье

В легком дивизионе UFC все еще существует неопределенность из-за статуса действующего чемпиона, но победитель поединка между Конором МакГрегором и Дастином Порье может рассчитывать на титульный шанс.
Глава UFC назвал статус поединка между Конором МакГрегором и Дастином Порье
FightTime.ru02:14

Менеджер Нурмагомедова: Хабибу предлагали $ 100 млн за бой с Мейвезером

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его подопечному предлагали провести боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером, на счету которого 50 побед в 50 боях на ринге.
Менеджер Нурмагомедова: Хабибу предлагали $ 100 млн за бой с Мейвезером
Чемпионатвчера в 01:04

Хабиб встретился с Зеедорфом и назвал его любимым футболистом своего отца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с четырехкратным победителем Лиги чемпионов (в составе «Аякса», «Реала» и «Милана»), экс-хавбеком сборной Нидерландов Кларенсом Зеедорфом.
Sports.ru23:30