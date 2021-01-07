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Lenta.ru
Lenta.ru

Мировые цены на продукты побили рекорд

Мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырье в 2020 году побили рекорд за последние три года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Мировые цены на продовольствие в 2020 году побили трехлетний рекорд

Мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырье в 2020 году оказались самыми высокими за последние три года.
ТАССвчера в 05:47
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ПРАЙМ

В ООН рассказали о сильном росте мировых цен на продовольствие

ПРАЙМвчера в 07:58
Национальная служба новостей

Мировые цены на продукты питания в 2020 году побили трёхлетний рекорд

Национальная служба новостейвчера в 08:01
Комсомольская правда

Мировые цены на продовольствие побили трехлетний рекорд

Комсомольская правдавчера в 07:58
Lenta.ru

Мировые цены на продукты побили рекорд

Lenta.ru18:00
Фонтанка.Ру

В конце 2020 года мировые цены на продовольствие достигли трехлетнего максимума, но остались на четверть ниже, чем в 2011 году

Фонтанка.Рувчера в 06:56
Московский Комсомолец

Мировые цены на продукты в 2020 году побили рекорд

Московский Комсомолецвчера в 06:13
ТАСС

Мировые цены на продовольствие в 2020 году побили трехлетний рекорд

ТАССвчера в 05:47

АвтоВАЗ снимет с производства пятидверную версию классической Нивы в 2021 году

Информационный интернет-портал про автомобили SpeedMe сообщает, что советская и российская автомобилестроительная компания АвтоВАЗ планирует снять с производства пятидверную классическую версию Нивы в 2021 году.
АвтоВАЗ снимет с производства пятидверную версию классической Нивы в 2021 году
CT newsвчера в 07:35

Региональный парламент в ФРГ поддержит фонд в поддержку «Северного потока-2»

Парламент немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания большинством голосов поддержал инициативу регионального правительства по созданию экологического фонда, который, в частности, должен помочь защитить интересы участников проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". Только два депутата от партии "Альтернатива для Германии" воздержались от участия в голосовании.
Российская газетавчера в 10:36

Диетолог Королева оценила популярные зимние напитки

Как рассказала диетолог Маргарита Королева, глинтвейн можно приготовить из любого сока, но, например, виноградный содержит слишком много сахара, что увеличивает калорийность напитка и нежелательно для людей с нарушениями углеводного обмена.
Радио Комсомольская правдавчера в 09:54