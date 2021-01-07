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Lenta.ru
Lenta.ru

Мировые цены на продукты побили рекорд

Мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырье в 2020 году побили рекорд за последние три года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Мировые цены на продовольствие в 2020 году побили трехлетний рекорд

Мировые цены на базовые продовольственные продукты и сырье в 2020 году оказались самыми высокими за последние три года.
ТАССвчера в 05:47
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Lenta.ru

Мировые цены на продукты побили рекорд

Lenta.ru18:00
Национальная служба новостей

Мировые цены на продукты питания в 2020 году побили трёхлетний рекорд

Национальная служба новостейвчера в 08:01
ТАСС

Мировые цены на продовольствие в 2020 году побили трехлетний рекорд

ТАССвчера в 05:47
ПРАЙМ

В ООН рассказали о сильном росте мировых цен на продовольствие

ПРАЙМвчера в 07:58
Фонтанка.Ру

В конце 2020 года мировые цены на продовольствие достигли трехлетнего максимума, но остались на четверть ниже, чем в 2011 году

Фонтанка.Рувчера в 06:56
Московский Комсомолец

Мировые цены на продукты в 2020 году побили рекорд

Московский Комсомолецвчера в 06:13
Комсомольская правда

Мировые цены на продовольствие побили трехлетний рекорд

Комсомольская правдавчера в 07:58

Бабушка из Прикамья убила новорожденную внучку и выбросила в мусорный бак

Прожила девочка только пару часов, так как бабушка расправилась с ней (предположительно, с помощью уксуса), а тело упаковала в коробку вместе с другими отходами и выбросила в мусорный бак.
Вести.Ruвчера в 08:30