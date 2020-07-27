Экономика
RT на русскомМировые цены на золото обновили исторический рекорд
В понедельник, 27 июля, мировые цены на золото продемонстрировали рекордный рост на международных торгах. В середине дня стоимость драгоценного металла росла почти на 2% и впервые за всё время наблюдений превысила $1940 за тройскую унцию.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:15, Ашберн
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:15, Ашберн
Общество
«Роснефть» переведет часть сотрудников на сокращенную рабочую неделю
«Роснефть» с 1 октября временно переведет некоторых сотрудников на сокращенную рабочую неделю.
Forbes 11:28
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Общество
В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru 09:42
Армия и оружие
Великобритания сделала анонс истребителя следующего поколения
В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, анонсирующий истребитель шестого поколения, который будет принят на вооружение британскими ВВС.
Discover24 вчера в 02:29
Экономика
Доходы шведских компаний превзошли все ожидания
От телекоммуникационного гиганта Ericsson до производителя бытовой техники Electrolux, от банковской группы Handelsbanken до производителя замков Assa Abloy – шведские компании объявляют о доходах, которые значительно превышают ожидания рынка.
Ведомости вчера в 17:46
Политика
Twitter удалил твит Трампа о том, что от коронавируса есть лекарство
Ранее в этом году Twitter присвоил некоторым сообщениям Трампа маркировку, которая указывала на то, что эти "твиты" могут содержать недостоверную информацию.
Интерфакс 11:53
Политика
Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД заявил, что бессимптомно перенёс коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:50
Политика
Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
RT на русском 07:44
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Транспорт
«Автодор» объявил конкурсы на строительство трассы «Москва-Казань»
Российская газета 03:18
Общество
ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса
В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
Космос
Ученый заявил о жизни под поверхностью Марса
Москва 24 07:12
Наука
Ученые с помощью КТ открыли тайну маленьких египетских мумий
Используя методы компьютерной томографии, специалисты смогли раскрыть тайну египетских мумий.
ИнфоСМИ 08:01
Общество
Заражение коронавирусом подтверждено у 20 сотрудников мэрии Ялты
Ялта, Крым, 28 июля 2020, 18:10 — REGNUM У более чем 20 сотрудников администрации города Ялта подтверждены положительны результаты тестов на коронавирус.
REGNUM 11:10
Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
Общество
В Саратовской области ужесточат масочный режим
Контроль за соблюдением масочного режима в Саратовской области, где сохраняется число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса на уровне выше 90, необходимо ужесточить, заявил губернатор Валерий Радаев.
РИА Новости 11:47
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
Здоровье
Диетолог предостерёг о риске ожирения из-за употребления арбуза
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян сообщила радиостанции «Говорит Москва», что арбуз также не рекомендовано употреблять людям с аллергией, сахарным диабетом и атеросклерозом.
Говорит Москва 10:43
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
Здоровье
Калининград стал пилотным в изучении иммунитета к коронавирусу
«Калининградская область вошла в число регионов, где стартует пилотный проект по научному исследованию, оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции», - сообщила Елена Бабура, руководитель Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.
Русский Запад 10:48