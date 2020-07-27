В понедельник, 27 июля, мировые цены на золото продемонстрировали рекордный рост на международных торгах. В середине дня стоимость драгоценного металла росла почти на 2% и впервые за всё время наблюдений превысила $1940 за тройскую унцию.

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Политика Twitter удалил твит Трампа о том, что от коронавируса есть лекарство Ранее в этом году Twitter присвоил некоторым сообщениям Трампа маркировку, которая указывала на то, что эти "твиты" могут содержать недостоверную информацию.

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