Экономика
Вечерняя МоскваЦена золота обновила исторический максимум с 2011 года
В ходе торгов на бирже Comex цена золота выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. Она впервые с сентября 2011 года обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные с сайта торговой площадки на 03:03 по московскому времени.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Здоровье
34 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
26 июля в Амурской области подтверждено 34 новых случая COVID-19.
Телепорт вчера в 03:57
Космос
Ростелеком предлагает брянцам принять участие в онлайн-квесте
Наши братья по разуму говорят загадками, ответы на которые можно найти в социальных сетях и на официальных интернет-ресурсах «Ростелекома».
АиФ Брянск 09:34
Футбол
Защитник «Црвены Звезды» о переходе в «Спартак»: это было бы здорово
Если бы перешёл в «Спартак», это было бы здорово. «Спартак» — большой клуб, российская лига очень сильная.
Metaratings 17:25
Политика
Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза
Великобритания еще не вышла окончательно из Евросоюза - дедлайн истекает в декабре – как уже другая страна стала следующим кандидатом на выход - Нидерланды.
Газета.Ru вчера в 08:21
Экономика
Россиянам назвали сроки девальвации рубля
Давление на нацвалюту по-прежнему оказывают и санкции. Все это может привести к девальвации к концу года.
Primpress.ru 16:00
Футбол
ЦСКА предложил за Урунова больше «Спартака»
Москва, 27 июля 2020, 17:46 — REGNUM Руководство московского ЦСКА сделало предложение «Уфе» по 20-летнему полузащитнику сборной Узбекистана Остону Урунову в размере 2 миллионов евро.
REGNUM 10:46
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 13:21
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США Р-8А "Посейдон" над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной страны.
Российская газета 13:05
Космос
Ядерный реактор для Луны построит частная компания
Evo-rus.com 09:34
Футбол
Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»
«Ахмат» сообщил о назначении нового главного тренера.
Vprognoze.ru вчера в 16:35
Авто
Обновленный Renault Kaptur оснастили более быстрым двигателем
Блогер отмечает, что модернизированный Renault Kaptur с силовым агрегатом на 1,3 литра "резво" реагирует на нажатие педали газа - разгон "до сотни" занимает около 10 секунд.
Новые автомобили 11:34
Шоу-бизнес
Сын Валерии сыграет свадьбу в конце августа
Сын Валерии сыграет свадьбу в конце августа Певица рассказала, когда Арсений Шульгин и его невеста Лиана Волкова планируют пожениться.
Экспресс газета 13:45
Экономика
Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам
Пока в пользу государства изымается только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, — в этом году ПФР впервые получил 21,4 млрд рублей за конфискованную у чиновников недвижимость.
Известия 17:01
Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
Игры
В октябре в Польше пройдет фестиваль Game Music Festival
Game Music Festival пройдет с 16 по 17 октября.
Srnsk 05:24
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Политика
В ходе разговора Путина и Зеленского обсуждался обмен удерживаемых лиц
В ходе телефонного разговора президентов России и Украины в воскресенье отдельно обсуждался вопрос об освобождении удерживаемых лиц.
РЕН ТВ вчера в 11:46
Экономика
В 2020 году рекламные доходы телевещателей могут снизиться на 9,9%
Доходы телевещателей могут снизиться на 9,9%, РБК.
Telesputnik.ru 04:36
Игры
PlayStation 5 может получить сменный корпус
News.ru 15:06
Авто
ГАЗ получил заем на 400 млн рублей на выпуск «Валдая NEXT»
Avtovesti.com 25 июля в 07:15
Общество
21 сентября отменяются поезда из Южно-Сахалинска в Ноглики и обратно
21 сентября текущего года отменяются пассажирские поезда №603 Южно-Сахалинск — Ноглики и №604 Ноглики — Южно-Сахалинск в связи с необходимостью проведения путевых ремонтных работ на перегоне Макаров — Туманово.
Сахалин.Инфо 18:45
Экономика
В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК вчера в 22:33
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Футбол
Агент Гайча: до 29 июля мы сдадим тесты на COVID-19 для поездки в Москву
Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, в интервью Metaratings.ru рассказал, как проходит подготовку к поездке в Россию и подписанию контракта с ЦСКА.
Metaratings 18:49