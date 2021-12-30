По прогнозу издания, который опирается на некоторые высказывания руководства марки, Diacia Bigster в Великобритании окажется примерно на 5 тысяч фунтов дешевле VW Tiguan: таким образом, его цена будет стартовать с 20 тысяч фунтов (около 2 миллионов рублей), что сделает Bigster как минимум одним из самых доступных предложений в сегменте.