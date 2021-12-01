ИнтерфаксМировые цены на кофе достигли 10-летних максимумовФьючерсные контракты на кофе с поставкой в декабре по итогам сессии в понедельник достигли $2,34 за фунт.ИнтерфаксНа скачок цен повлияли проблемы глобальной системы поставок, ухудшение погодных условий и неопределенность ситуации на территории регионов производства.КомпанияВ минувшую пятницу, 26 ноября, Международная ассоциация кофе установила эталонную цену 2,07 доллара за фунт, что на 85% превышает прошлогодний показатель.Комсомольская правдаК дефициту сырья привели засуха и заморозки в Бразилии, сильные дожди в Колумбии и Индии, а также распространение коронавируса во Вьетнаме и политический кризис в Эфиопии.Говорит МоскваЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиНациональная служба новостейМоллы.RuЦарьградГазета.RuГЛАС.RUИА Красная ВеснаАгротаймИзвестияЭкономика сегодняRTVIРЕН ТВБизнес журналНовый ДеньФАНПодробнее о событииЦены на кофе достигли максимальных значений за 10 летТАССвчера в 11:44СNBC: цена на кофе достигла десятилетнего максимумаLenta.ruвчера в 07:11Цены на кофе выросли до максимума за 10 летМоллы.Ruвчера в 04:19Цены на кофе достигли 10-летнего максимума и будут растиProfinance.ruвчера в 06:10Биржевые цены на кофе достигли максимума с 2011 годаВедомостивчера в 04:49Мировые цены на кофе достигли 10-летних максимумовИнтерфаксвчера в 06:17Цены на кофе достигли десятилетнего максимумаКоммерсантъвчера в 03:57Показать ещёОценить56Поделиться