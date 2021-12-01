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Мировые цены на кофе достигли 10-летних максимумов

Фьючерсные контракты на кофе с поставкой в декабре по итогам сессии в понедельник достигли $2,34 за фунт.
Интерфакс
На скачок цен повлияли проблемы глобальной системы поставок, ухудшение погодных условий и неопределенность ситуации на территории регионов производства.
Компания
В минувшую пятницу, 26 ноября, Международная ассоциация кофе установила эталонную цену 2,07 доллара за фунт, что на 85% превышает прошлогодний показатель.
Комсомольская правда
К дефициту сырья привели засуха и заморозки в Бразилии, сильные дожди в Колумбии и Индии, а также распространение коронавируса во Вьетнаме и политический кризис в Эфиопии.
Говорит Москва

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