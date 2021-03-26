Мировые цены на нефть сегодня продолжили рост из-за ситуации в Суэцком канале
Мировые цены на нефть сегодня продолжили рост из-за ситуации в Суэцком канале, где несколько дней назад сел на мель контейнеровоз. Основные фьючерсы прибавляют более 4%. Нефть марки Брент торгуется выше 64,5 долларов за баррель.В источнике
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