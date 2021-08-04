ПРАЙММировые цены на нефть замедлили снижение после публикации данных о запасах бензина в СШАЗапасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала мая.ФинмаркетИнвесторы, в частности, обратили внимание на запасы бензина, которые сократились до минимума с ноября 2020 года и составили за минувшую неделю 228,9 миллиона баррелей.ПРАЙМНа 17:37 мск октябрьский фьючерс на нефть Brent на Лондонской бирже ICE дешевел на 1,74%, до $71,18 за баррель, нефть WTI - на 2,18%, до $69,02 за баррель.ТАССОднако добыча не изменилась, оставшись на уровне предыдущей недели в 11,2 миллиона баррелей в день.ПРАЙМЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейREGNUMПодробнее о событииЗа прошедшую неделю запасы нефти в США увеличились на 3,6 млн баррелейЦентральная Служба Новостей11:49Цены на нефть подрастают в ожидании данных о запасах в СШАREGNUM04:11Запасы нефти в США выросли за период с 23 июля по 30 июля на 3627 тыс. баррелей, бензина - упали на 5291 тыс. баррелейФинмаркет10:31Мировые цены на нефть замедлили снижение после публикации данных о запасах бензина в СШАПРАЙМ11:02Запасы нефти в США за неделю увеличились на 3,6 млн баррелейТАСС10:50Нефть дорожает на ожиданиях сокращения запасовProfinance.ruвчера в 07:39Показать ещёОценитьПоделиться