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Мировые цены на нефть замедлили снижение после публикации данных о запасах бензина в США

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала мая.
Финмаркет
Инвесторы, в частности, обратили внимание на запасы бензина, которые сократились до минимума с ноября 2020 года и составили за минувшую неделю 228,9 миллиона баррелей.
ПРАЙМ
На 17:37 мск октябрьский фьючерс на нефть Brent на Лондонской бирже ICE дешевел на 1,74%, до $71,18 за баррель, нефть WTI - на 2,18%, до $69,02 за баррель.
ТАСС
Однако добыча не изменилась, оставшись на уровне предыдущей недели в 11,2 миллиона баррелей в день.
ПРАЙМ

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За прошедшую неделю запасы нефти в США увеличились на 3,6 млн баррелей

Центральная Служба Новостей11:49

Цены на нефть подрастают в ожидании данных о запасах в США

REGNUM04:11

Запасы нефти в США выросли за период с 23 июля по 30 июля на 3627 тыс. баррелей, бензина - упали на 5291 тыс. баррелей

Финмаркет10:31

Мировые цены на нефть замедлили снижение после публикации данных о запасах бензина в США

ПРАЙМ11:02

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 3,6 млн баррелей

ТАСС10:50

Нефть дорожает на ожиданиях сокращения запасов

Profinance.ruвчера в 07:39
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