NoonPost (Египет): Россия вынуждена прибегнуть к помощи иранских милиций, чтобы обезопасить дороги в сирийской пустыне (NoonPost)

Силы сирийского режима и пророссийские милиции не смогли ослабить ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ — прим. ред.) в сирийской пустыне, несмотря на прикрытие российских сил с суши и воздуха.