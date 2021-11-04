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Мировые цены на продовольствие достигли максимума с 2011 года

По сравнению с сентябрем рост составил 3%, рост индекса продовольственных цен продолжается третий месяц подряд, сообщает
 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).
Ведомости
Индекс цен на зерновые в октябре вырос на 3,2%, или на 4,3 пункта, до 137,1 пункта, причем сильнее всего подорожала пшеница в результате сокращения экспортного предложения при активном мировом спросе; подорожал также ячмень, отмечает организация.
РИА Новости
В частности, отмечается, что на 3,2% вырос индекс цен на зерновые по сравнению с прошлым месяцем на фоне снижения запасов из-за снижения урожаев в основных странах-экспортерах, включая Канаду, Россию и США.
ТАСС
Индекс цен на сахар снизился впервые за шесть месяцев и оказался на 1,8% ниже сентябрьского уровня.
Интерфакс

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