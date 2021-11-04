Индекс цен на зерновые в октябре вырос на 3,2%, или на 4,3 пункта, до 137,1 пункта, причем сильнее всего подорожала пшеница в результате сокращения экспортного предложения при активном мировом спросе; подорожал также ячмень, отмечает организация.