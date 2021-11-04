Индекс цен на зерновые в октябре вырос на 3,2%, или на 4,3 пункта, до 137,1 пункта, причем сильнее всего подорожала пшеница в результате сокращения экспортного предложения при активном мировом спросе; подорожал также ячмень, отмечает организация.
В частности, отмечается, что на 3,2% вырос индекс цен на зерновые по сравнению с прошлым месяцем на фоне снижения запасов из-за снижения урожаев в основных странах-экспортерах, включая Канаду, Россию и США.
Де-факто и де-юре Крым давно был признан российским белорусской стороной, об этом рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных.
В начале этого года компании Tesla сообщила, а AMD подтвердила, что в составе обновлённых электромобилей Model S и Model X будет использоваться новый бортовой компьютер, оснащённый графическим чипом AMD Navi 23 на архитектуре RDNA 2. Теперь автор YouTube-канала Ingineerix получил в своё распоряжение одну из таких систем и разобрал её.