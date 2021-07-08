Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Мировые цены на продовольствие в июне снизились впервые за год

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары впервые за 12 месяцев снизились в июне, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).В источнике

С чего всё началось

«Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) в июне 2021 года составило 124,6 пункта, что на 2,5% ниже майского показателя, но все еще на 33,9% выше показателя за тот же период прошлого года», — сообщили
 в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Подробнее о событии

Падение мировых цен на еду обошло стороной Россию

Lenta.ru11:27

Мировые цены на продовольствие в июне снизились впервые за год

Коммерсантъ07:02

Индекс цен на продовольствие в мире снизился впервые за год

ПРАЙМ05:14

Мировые цены на продукты питания в июне снизились впервые за 12 месяцев

Expert.ru06:21

Продовольствие в мире в июне в среднем подешевело впервые после 12 месяцев неуклонного роста. Но только по сравнению с маем

FinNews.ru05:55

Мировые цены на продовольствие в июне снизились впервые за 12 месяцев

ТАСС05:15

Мировые цены на продовольствие впервые за год снизились

Российская газета06:47
Интересное

NI: Россия необычно ответила на черноморский маневр корабля ВМС Испании

«Хотя развертывание боевых единиц НАТО в регионе не является чем-то уникальным, Россия ясно дала понять, что будет следить за перемещениями военных кораблей в нейтральных водах», — отмечают авторы The National Interest.
ПолитРоссия12:13

Полиция Гаити заявила, что среди ликвидированных убийц президента трое иностранцев

Руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль заявил на пресс-конференции в четверг, что по меньшей мере трое ликвидированных убийц президента Жовенеля Моиза были иностранными гражданами.
ТАСС13:55

Владимир Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Лановым

Режиссер Владимир Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой актера Василия Ланового, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новостивчера в 04:28

Три человека погибли при столкновении локомотива с легковой машиной в Ленобласти

Локомотив врезался в легковую машину на железнодорожном переезде в Приозерском районе Ленинградской области в четверг днем, в результате аварии погибли три человека, сообщили ТАСС в областном главке МЧС.
ТАСС07:01