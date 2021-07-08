Мировые цены на продовольствие в июне снизились впервые за год
Мировые цены на продовольственные сырьевые товары впервые за 12 месяцев снизились в июне, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).В источнике
С чего всё началось
«Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) в июне 2021 года составило 124,6 пункта, что на 2,5% ниже майского показателя, но все еще на 33,9% выше показателя за тот же период прошлого года», — сообщили
в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).