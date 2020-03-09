Экономика

ВедомостиВедомостиМировые фондовые рынки рухнули вслед за нефтью

В понедельник, 9 марта, финансовые рынки стали закладывать вероятность массовых банкротств в энергетическом секторе и глобальной рецессии после того, как цена нефти рухнула на 30%.
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Обвал на мировых рынках из-за срыва сделки ОПЕК+. Главное

ТАСС03:48

Индексы мировых торговых площадок обвалились после падения цен на нефть

REGNUM04:10

Мировые фондовые рынки рухнули вслед за нефтью

Ведомости05:25

Фондовые биржи АТР закрылись падением на 3-7% после обвала цен на нефть

ПРАЙМ05:15

Черный понедельник на рынке черного золота

Finam.Ru02:49

Фондовые биржи АТР закрылись падением на 3-7%

Парламентская газета05:44

Мировые рынки падают из-за срыва сделки ОПЕК+

ГЛАС.RU06:05
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Здоровье

Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день

В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
РЕН ТВ 07 марта в 00:30
Кино

На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»

Сериал выйдет 9 марта в 20.00 на телеканале Россия 1.
Комсомольская правда 01:39
Происшествия

В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля

В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).
Вести.Ru 05:04
Экономика

Экономист спрогнозировал рост цен на нефть

Ранее «Говорит Москва» писала, что эксперты предостерегли россиян от манипуляций с валютой на фоне падения цен на нефть.
Говорит Москва 05:35
Финансы

Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней

Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.
Деловое.ТВ 02:49
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
BFM.ru 05:19
Происшествия

Подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину

РБК вчера в 10:57
Шоу-бизнес

Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном

Lenta.ru 05:31
Здоровье

Составлен рейтинг полезности молочных продуктов

ToDay News Ufa вчера в 08:18
Общество

Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире

Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
РИА Новости 03:08
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Культуромания вчера в 03:41
Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве

Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
RT на русском 05:39
Экономика

Бумаги российских компаний обрушились на Лондонской бирже

Стоимость бумаг российских компаний обрушилась на Лондонской фондовой бирже.
TatCenter 05:55
Культура

Путин и Мишустин поздравили актрису Ларису Голубкину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летием, отметив ее талант и вокальные данные.
ТАСС 04:32
Культура

Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости

По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
Shraibikus News вчера в 05:26
Энергетика

WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России

Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
RT на русском 01:21
Технологии

В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость

Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
CyberSport.ru вчера в 17:50
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
РИА Новости 02:57
Футбол

Первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме попало в Сеть

iReactor 04:45
Наука

Пятое поколение беспилотных автомобилей Waymo разглядит знак STOP за полкилометра

Waymo представила пятое поколение своей системы управления беспилотным автомобилем Waymo Driver.
N+1 07 марта в 11:51
Энергетика

Рубль стремительно дешевеет из-за обвала цен на нефть

Нефть стремительно дешевеет более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья.
ТВ Центр 03:09
Политика

Зеленский рассказал о переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 06:06
Происшествия

В ДТП на Восточном обводе в Туле пострадали два человека

MySLO.ru 06:51
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК вчера в 04:05
Биатлон

Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры биатлониста

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов ответил, на сколько он близок к завершению спортивной карьеры.
News.ru 05:38
Происшествия

Покушение совершено на премьер-министра Судана

Газета.Ru 04:51
Энергетика

Белоруссия увидела в падении цен на нефть шанс договориться с Россией

Обвал мировых нефтяных цен дает Минску дополнительные возможности в переговорах с Москвой по поставкам нефти.
Ридус 05:50
Общество

В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек

Российская газета 04:35
Экономика

Минфин Франции считает, что ЕС нужен план перезагрузки экономики в связи с коронавирусом

Европейские страны нуждаются в плане экономического стимулирования, который поможет преодолеть последствия распространения коронавируса.
ТАСС 04:48
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