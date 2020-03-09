Экономика
ВедомостиМировые фондовые рынки рухнули вслед за нефтью
В понедельник, 9 марта, финансовые рынки стали закладывать вероятность массовых банкротств в энергетическом секторе и глобальной рецессии после того, как цена нефти рухнула на 30%.
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Здоровье
Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
Кино
На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»
Сериал выйдет 9 марта в 20.00 на телеканале Россия 1.
Происшествия
В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля
В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).
Экономика
Экономист спрогнозировал рост цен на нефть
Ранее «Говорит Москва» писала, что эксперты предостерегли россиян от манипуляций с валютой на фоне падения цен на нефть.
Финансы
Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней
Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Здоровье
Составлен рейтинг полезности молочных продуктов
Общество
Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире
Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
Экономика
Бумаги российских компаний обрушились на Лондонской бирже
Стоимость бумаг российских компаний обрушилась на Лондонской фондовой бирже.
Культура
Путин и Мишустин поздравили актрису Ларису Голубкину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летием, отметив ее талант и вокальные данные.
Культура
Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости
По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
Энергетика
WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России
Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
Технологии
В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость
Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Наука
Пятое поколение беспилотных автомобилей Waymo разглядит знак STOP за полкилометра
Waymo представила пятое поколение своей системы управления беспилотным автомобилем Waymo Driver.
Энергетика
Рубль стремительно дешевеет из-за обвала цен на нефть
Нефть стремительно дешевеет более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья.
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Биатлон
Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры биатлониста
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов ответил, на сколько он близок к завершению спортивной карьеры.
Происшествия
Покушение совершено на премьер-министра Судана
Энергетика
Белоруссия увидела в падении цен на нефть шанс договориться с Россией
Обвал мировых нефтяных цен дает Минску дополнительные возможности в переговорах с Москвой по поставкам нефти.
Общество
В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек
Экономика
Минфин Франции считает, что ЕС нужен план перезагрузки экономики в связи с коронавирусом
Европейские страны нуждаются в плане экономического стимулирования, который поможет преодолеть последствия распространения коронавируса.