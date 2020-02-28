Экономика
Цензуры.НетМировые рынки обвалил коронавирус
На фоне опасений масштабной эпидемии китайского коронавируса мировые биржи обвалились. Сильным снижением закрылись 27 февраля ключевые американские индексы.
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:29, Ашберн
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Футбол
«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса
"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области
Два автомобиля столкнулись в Свердловской области, в результате аварии погибли пять человек и еще один пострадал.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Экономика
Силуанов объяснил падение рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Происшествия
В Москве два человека погибли в бассейне от ожогов
На юге Москвы два человека погибли после вечеринки в банном клубе, сообщает ТАСС.
Кино
Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке
Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
Общество
Белоруссия намерена договариваться с Польшей о реверсе нефти
Ранее польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN объявил, что намерен технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении.
Происшествия
В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара
Футбол
Семин: «Фарфан и Антон Миранчук не сыграют с „Зенитом“»
Главный тренер «Локомотив» Юрий Семин перед матчем с «Зенитом» рассказал о состоянии здоровья игроков.
Гаджеты
Vivo представила уникальный смартфон APEX 2020
Из-за отмены выставки Mobile World Congress производители смартфонов вынуждены проводить онлайн-презентации, так поступила и китайская компания Vivo.
Общество
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
"Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Федора Смолова к страховой компании о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение - отказать в удовлетворении исковых требований", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Здоровье
ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»
Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий».
Энергетика
Украинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз»
"Газпром" может создать дочерние компании на Украине и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создав таким образом серьезную конкуренцию для "Нафтогаза", заявил "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
Музыка
Принц Гарри и Джон Бон Джови вместе записали песню
Британский принц Гарри и музыкант Джон Бон Джови записали совместную песню.
Здоровье
Московским школам предписали регулярно измерять температуру учащихся
В пресс-службе разъяснили, что если у ребенка зафиксированы признаки заболевания и повышенная температура, его направят домой, но только в сопровождении родителей.
Экономика
Российский рынок акций обвалился максимально за два года
Российский рынок акций показал максимальное падение с апреля 2018 года.
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала ниже $49 за баррель впервые за 2,5 года
Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже 28 февраля опускалась ниже $49 за баррель впервые с июля 2017 г. Майские фьючерсы Brent в 19.10 мск стоили $48,96 за баррель, подешевев на 5%.
Армия и оружие
Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили обстановку в Идлибе
Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в пятницу телефонные переговоры, во время которых была затронута ситуация в Идлибе.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Общество
«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении
Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации.
Музыка
Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении»
Именно 35-летний певец будет отстаивать честь страны в конкурсе, который пройдет в Роттердаме в середине мая.
Авто
Новый кроссовер Toyota Wildlander стоит дешевле RAV4
28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предзаказы на новый кроссовер Toyota Wildlander, построенный на базе RAV4, сообщает Shraibikus News.
Космос
Китайский аппарат изучил грунт Луны
Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
Общество
Группа ГАЗ потребовала через суд 1,1 млрд руб. от «Мосгортранса»
Из-за задержки поставок импортных комплектующих в результате включения группы ГАЗ в санкционный список США были изменены сроки поставок некоторых автобусов из отдельных партий, в связи с чем была назначена выплата компенсации в размере почти 1 млрд руб.