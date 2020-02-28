Экономика

Цензуры.НетЦензуры.НетМировые рынки обвалил коронавирус

На европейских рынках происходит аналогичная ситуация. Индекс EuroSTOXX 50 снизился сразу на 3,4%. Крупнейшим падением с апреля 2018 года завершил день и российский фондовый рынок.
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Биржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса

РБКвчера в 16:35

Коронавирус обвалил мировые рынки

Lenta.ru01:28

«Мы обречены»: коронавирус спровоцировал худший обвал на американских биржах с 2011 года

Forbes01:14

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут вновь упасть под давлением внешнего негатива

Финмаркет01:43

Рынки охватил коронаминус

Коммерсантъ04:16

Ключевые американские индексы резко снизились на фоне опасений вокруг коронавируса

ТАССвчера в 13:06

Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса

Интерфаксвчера в 10:42
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о наступлении террористов в Идлибе

Террористы из Идлибской зоны деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции правительственных войск Сирии.
Газета.Ru 01:29
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru 26 февраля в 15:05
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия вчера в 16:02
Общество

Российских водителей оштрафовали на 106 миллиардов рублей за год

Сумма штрафов, наложенных на российских водителей в 2019 году, превысила 106,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 21:31
Биатлон

IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ

RT на русском вчера в 13:56
Армия и оружие

Минобороны Турции: Россию предупреждали о дислокации военных в Идлибе

«Удары по позициям турецких военных в Идлибе продолжались несмотря на предупреждение Анкары», — заявил Акар.
REGNUM 04:22
Происшествия

В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

РИА Новости 03:05
Игры

В интернете появились первые скриншоты игры Baldur’s Gate 3

В интернете распространили первые скриншоты игры Baldur’s Gate 3. Многие ожидали демонстрации геймплея новинки, но кадры из отдельных сцен появились досрочно.
Актуальные Новости 00:28
Армия и оружие

В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»

Американский производитель вертолетов Bell разместил на ютьюб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
РИА Новости 26 февраля в 10:48
Космос

РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутников Starlink

Российская академия наук (РАН) намерена пожаловаться в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink, так как развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, сообщил астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.
ФАН вчера в 15:41
Политика

Порошенко призвал Зеленского «не становиться Януковичем»

Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал уголовный процесс против себя политическим преследованием и предостерёг нынешнего президента Владимира Зеленского от судьбы их общего предшественника Виктора Януковича.
REGNUM 04:56
Политика

ЦИК принял проект порядка проведения голосования по Конституции

Центризбирком на заседании в пятницу принял за основу проект порядка подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
Российская газета 04:32
Армия и оружие

Турция нанесла ракетный удар по Латакии и Хаме

Отмечается, что турецкая армия нанесла ракетные удары по целям в центральной Хаме, по северо-восточным городам Нубл и Захраа, а также по Латакии, в ответ на гибель 29 турецких военных.
Красная весна вчера в 18:40
Биатлон

Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Metaratings вчера в 11:49
Шоу-бизнес

Петросян приходил к Степаненко после развода

Соловей.Инфо вчера в 02:18
Армия и оружие

Евросоюз призвал остановить эскалацию конфликта в Идлибе

Необходимо не допустить наращивание конфликта в сирийской провинции Идлиб, которое грозит перерасти в большую войну, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 28 февраля на своей станице в Twitter.
Красная весна 04:19
Общество

Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

Ведомости 03:27
Спорт

Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал трехкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается в релизе CAS.
РИА Новости 04:12
Финансы

Биржевой курс евро превысил 72 рубля впервые с сентября 2019 года

В отношении с рублем на фоне падения российской валюты евро сегодня сумел пробиться выше 72. В течение дня это движение может повториться.
Банки.ру вчера в 06:32
Шоу-бизнес

Малахов устроил Масленичную вечеринку с Бузовой и Киркоровым

Андрей Малахов ежегодно устраивает вечеринки по случаю Масленицы.
Вести Подмосковья 02:00
Политика

«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию

Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
Югополис 04:38
Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБК вчера в 23:32
Политика

Президент Монголии оказался на карантине из-за коронавируса

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга оказался на карантине после поездки в Китай, откуда началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
Lenta.ru 02:14
Единоборства

Дэнис пошутил над дагестанскими бойцами. Конор лайкнул пост

Друг бойца Конор Макгрегор лайкнул запись, а в комментариях под постом разгорелся спор между поклонниками ирландца и Хабиба Нурмагомедова.
Sports.ru 02:36
Гаджеты

GlobalFoundries готова выпускать чипы со встроенной 22-нм памятью eMRAM

Информация в ячейке MRAM хранится в виде намагниченности слоёв В четверг GlobalFoundries заявила, что её платформа 22FDX для выпуска полупроводников готова к производству решений со встроенной памятью eMRAM.
3DNews 03:07
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии

В Белоруссии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.
Интерфакс 00:29
Происшествия

Мать бросила двух малышей в холодном доме без воды и еды

Вести.Ru 01:24
Футбол

«Байер» дважды победил «Порту» в Лиге Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы немецкий «Байер» во второй раз обыграл португальский «Порту» и уверенно пробился в следующий раунд турнира.
Свободная Пресса вчера в 15:24
Общество

У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.
Ведомости 04:17
Происшествия

В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Вести.Ru 04:14
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