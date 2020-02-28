Экономика
Цензуры.НетМировые рынки обвалил коронавирус
На европейских рынках происходит аналогичная ситуация. Индекс EuroSTOXX 50 снизился сразу на 3,4%. Крупнейшим падением с апреля 2018 года завершил день и российский фондовый рынок.
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Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о наступлении террористов в Идлибе
Террористы из Идлибской зоны деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции правительственных войск Сирии.
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Общество
Российских водителей оштрафовали на 106 миллиардов рублей за год
Сумма штрафов, наложенных на российских водителей в 2019 году, превысила 106,5 миллиарда рублей.
Биатлон
IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ
Армия и оружие
Минобороны Турции: Россию предупреждали о дислокации военных в Идлибе
«Удары по позициям турецких военных в Идлибе продолжались несмотря на предупреждение Анкары», — заявил Акар.
Происшествия
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Игры
В интернете появились первые скриншоты игры Baldur’s Gate 3
В интернете распространили первые скриншоты игры Baldur’s Gate 3. Многие ожидали демонстрации геймплея новинки, но кадры из отдельных сцен появились досрочно.
Армия и оружие
В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»
Американский производитель вертолетов Bell разместил на ютьюб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
Космос
РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутников Starlink
Российская академия наук (РАН) намерена пожаловаться в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink, так как развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, сообщил астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.
Политика
Порошенко призвал Зеленского «не становиться Януковичем»
Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал уголовный процесс против себя политическим преследованием и предостерёг нынешнего президента Владимира Зеленского от судьбы их общего предшественника Виктора Януковича.
Политика
ЦИК принял проект порядка проведения голосования по Конституции
Центризбирком на заседании в пятницу принял за основу проект порядка подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
Армия и оружие
Турция нанесла ракетный удар по Латакии и Хаме
Отмечается, что турецкая армия нанесла ракетные удары по целям в центральной Хаме, по северо-восточным городам Нубл и Захраа, а также по Латакии, в ответ на гибель 29 турецких военных.
Биатлон
Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Шоу-бизнес
Петросян приходил к Степаненко после развода
Армия и оружие
Евросоюз призвал остановить эскалацию конфликта в Идлибе
Необходимо не допустить наращивание конфликта в сирийской провинции Идлиб, которое грозит перерасти в большую войну, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 28 февраля на своей станице в Twitter.
Спорт
Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал трехкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается в релизе CAS.
Финансы
Биржевой курс евро превысил 72 рубля впервые с сентября 2019 года
В отношении с рублем на фоне падения российской валюты евро сегодня сумел пробиться выше 72. В течение дня это движение может повториться.
Шоу-бизнес
Малахов устроил Масленичную вечеринку с Бузовой и Киркоровым
Андрей Малахов ежегодно устраивает вечеринки по случаю Масленицы.
Политика
«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию
Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
Политика
Президент Монголии оказался на карантине из-за коронавируса
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга оказался на карантине после поездки в Китай, откуда началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
Единоборства
Дэнис пошутил над дагестанскими бойцами. Конор лайкнул пост
Друг бойца Конор Макгрегор лайкнул запись, а в комментариях под постом разгорелся спор между поклонниками ирландца и Хабиба Нурмагомедова.
Гаджеты
GlobalFoundries готова выпускать чипы со встроенной 22-нм памятью eMRAM
Информация в ячейке MRAM хранится в виде намагниченности слоёв В четверг GlobalFoundries заявила, что её платформа 22FDX для выпуска полупроводников готова к производству решений со встроенной памятью eMRAM.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии
В Белоруссии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.
Футбол
«Байер» дважды победил «Порту» в Лиге Европы
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы немецкий «Байер» во второй раз обыграл португальский «Порту» и уверенно пробился в следующий раунд турнира.
Общество
У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову
Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.