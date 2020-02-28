На европейских рынках происходит аналогичная ситуация. Индекс EuroSTOXX 50 снизился сразу на 3,4%. Крупнейшим падением с апреля 2018 года завершил день и российский фондовый рынок.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 марта Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.

Космос РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутников Starlink Российская академия наук (РАН) намерена пожаловаться в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink, так как развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, сообщил астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.

Политика Порошенко призвал Зеленского «не становиться Януковичем» Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал уголовный процесс против себя политическим преследованием и предостерёг нынешнего президента Владимира Зеленского от судьбы их общего предшественника Виктора Януковича.

Политика ЦИК принял проект порядка проведения голосования по Конституции Центризбирком на заседании в пятницу принял за основу проект порядка подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Армия и оружие Турция нанесла ракетный удар по Латакии и Хаме Отмечается, что турецкая армия нанесла ракетные удары по целям в центральной Хаме, по северо-восточным городам Нубл и Захраа, а также по Латакии, в ответ на гибель 29 турецких военных.

Биатлон Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.

Армия и оружие Евросоюз призвал остановить эскалацию конфликта в Идлибе Необходимо не допустить наращивание конфликта в сирийской провинции Идлиб, которое грозит перерасти в большую войну, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 28 февраля на своей станице в Twitter.

Спорт Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал трехкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается в релизе CAS.

Политика Президент Монголии оказался на карантине из-за коронавируса Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга оказался на карантине после поездки в Китай, откуда началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.

Единоборства Дэнис пошутил над дагестанскими бойцами. Конор лайкнул пост Друг бойца Конор Макгрегор лайкнул запись, а в комментариях под постом разгорелся спор между поклонниками ирландца и Хабиба Нурмагомедова.

Гаджеты GlobalFoundries готова выпускать чипы со встроенной 22-нм памятью eMRAM Информация в ячейке MRAM хранится в виде намагниченности слоёв В четверг GlobalFoundries заявила, что её платформа 22FDX для выпуска полупроводников готова к производству решений со встроенной памятью eMRAM.

Футбол «Байер» дважды победил «Порту» в Лиге Европы В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы немецкий «Байер» во второй раз обыграл португальский «Порту» и уверенно пробился в следующий раунд турнира.