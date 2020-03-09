Экономика
ГЛАС.RUМировые рынки падают из-за срыва сделки ОПЕК+
Мировые рынки вернулись к снижению из-за обвала цен на нефть. Фондовые биржи Азиатского региона открылись падением на 3-7%. Индекс «Nikkei» снизился на 5,07%, достигнув минимальной отметки в 19698,76 пункта.
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Происшествия
В Забайкалье полицейский избил учительницу за просьбу не лопать шарики
Одна из учительниц сделала ему замечание, он оставил шарики в покое, но, когда женщина пошла на танцпол, ударил её в лицо, взял за волосы и поволок к выходу из кафе, — рассказал прокурор порталу "Чита.ру".
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Энергетика
9 марта курс рубля на рынке валют резко снизился
Резкий спад эксперты объясняют провалом 6 марта переговоров стран-участниц ОПЕК+ по сокращению добычи «черного золота».
Общество
В Германии два человека погибли от коронавируса
«Германия сообщает о первых двух случаях смерти от коронавируса», — пишет агентство.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина призналась, что пыталась совершить самоубийство
Футбол
Сулейманов: в «Краснодаре» знают, что меня не устраивает тот факт, что выхожу на замены
Пенальти же был чистый, мы забили и играли больше от обороны. В клубе знают, что меня не устраивает тот факт, что выхожу на замену.
Энергетика
МЭА: добыча сланцевой нефти в США упадет при цене ниже $25 за баррель
Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.
Здоровье
Еще трое заболели коронавирусом в Беларуси
Еще три человека в Беларуси заболели коронавирусом, их тесты дали положительные результаты, передает телеканал «МИР 24».
Экономика
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсудили меры по сохранению стабильности российской экономики.
Хоккей
«Барыс» обыграл «Металлург» и вышел в следующий раунд Кубка Гагарина
«Барыс» в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина обыграл «Металлург» со счетом 5:2. Счет в серии стал 4-1 в пользу казахстанской команды.
Происшествия
В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
Девочка скончалась, после того как на нее упала деревянная скульптура в парке "Дубовая роща" в украинском Запорожье, полиция проводит расследование, сообщила пресс-служба мэрии города.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Здоровье
Закрытие заводов в Вольске повлияло на заболеваемость раком
Заболеваемость различными видами рака составила 444,5 человека на 100 тысяч населения (438,3 - 2018 г.). В запущенной стадии было взято на учет 93 пациента (106 - 2018 г.). Количество умерших от рака составило 215 человек, из них у 22 граждан онкология была выявлена уже посмертно.
Энергетика
WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России
Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
Наука
Кофеин не стимулирует креативность
Футбол
Карпин объяснил, почему назвал игру «Ростова» с ЦСКА катастрофой
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему назвал катастрофой игру своей команды в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
Общество
Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса
Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Политика
Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул»
Экономика
Эксперт прогнозирует рост цен на авто в России из-за падения нефти
Цены на автомобили в России могут вырасти на 10% на фоне снижения стоимости нефти и ситуации с коронавирусом, сообщил ТАСС официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.
Финансы
ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке
Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Политика
Эрдоган попросил у НАТО дополнительной помощи по Сирии
Турция просит «дополнительной помощи НАТО по Сирии», чтобы защитить границы, и «в связи с миграционными вызовами», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
Экономика
Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса
Значительное негативное влияние коронавируса и запрет организованных поездок из КНР продолжают оказывать давление на российский бизнес, отмечают опрошенные РБК российские банки и платежные компании, работающие с китайскими платежными системами как эквайеры.
Общество
Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек
Общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом по всему миру превысило 109 тысяч, свыше 3800 человек скончались, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.