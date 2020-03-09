Мировые рынки вернулись к снижению из-за обвала цен на нефть. Фондовые биржи Азиатского региона открылись падением на 3-7%. Индекс «Nikkei» снизился на 5,07%, достигнув минимальной отметки в 19698,76 пункта.

Финансы Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.

Энергетика Эксперт сообщил о возвращении ценовых войн на рынок нефти Ценовые войны производителей возобновляются на нефтяном рынке после фактической ликвидации механизма поддержки рынка в виде ОПЕК+, сообщил NEWS.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Энергетика Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.

Общество В России обнаружили три новых случая коронавируса В России обнаружили три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, все три – в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба.

Энергетика Франция предложила Саудовской Аравии координировать цены на нефть Саудовская Аравия должна координировать свои действия с другими нефтедобывающими странами, чтобы избежать потрясения на мировом рынке, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.

Экономика Минфин России прокомментировал падение цен на нефть Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.

Футбол «Ростов» переиграл ЦСКА в матче РПЛ Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Ярослав Качиньский посетит Смоленск в годовщину катастрофы Ту-154М Лидер правящей польской партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский собирается посетить Смоленск в годовщину крушения Ту-154М, в результате которого погиб его брат, президент республики Лех Качиньский и еще 95 человек.

Общество Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае.