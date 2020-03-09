Экономика
ГЛАС.RUМировые рынки падают из-за срыва сделки ОПЕК+
Мировые рынки вернулись к снижению из-за обвала цен на нефть. Фондовые биржи Азиатского региона открылись падением на 3-7%. Индекс «Nikkei» снизился на 5,07%, достигнув минимальной отметки в 19698,76 пункта.
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Экономика
Ведущие европейские биржи упали после снижения цен на нефть
Ведущие европейские индексы упали после того, как рухнули цены на нефть.
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Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
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Эксперт сообщил о возвращении ценовых войн на рынок нефти
Ценовые войны производителей возобновляются на нефтяном рынке после фактической ликвидации механизма поддержки рынка в виде ОПЕК+, сообщил NEWS.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
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Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
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AMD выпустила новую видеокарту Radeon RX 590 GME
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В США спрогнозировали снижение цен на нефть до $20 за баррель
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Мбаппе пропустил тренировку ПСЖ перед матчем в Лиге чемпионов
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пропустил сегодняшнюю тренировку команды в преддверии ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
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В Запорожье девочка погибла из-за упавшей на нее скульптуры
Девочка скончалась, после того как на нее упала деревянная скульптура в парке "Дубовая роща" в украинском Запорожье, полиция проводит расследование, сообщила пресс-служба мэрии города.
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Третье DLC поступит в продажу в магазины PlayStation Store и Epic Games Store.
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Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
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Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
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В России обнаружили три новых случая коронавируса
В России обнаружили три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, все три – в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
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Две ракеты упали в Кабуле во время инаугурации президента Афганистана
Во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани в центре Кабула упали две ракеты.
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Франция предложила Саудовской Аравии координировать цены на нефть
Саудовская Аравия должна координировать свои действия с другими нефтедобывающими странами, чтобы избежать потрясения на мировом рынке, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Футбол
«Ростов» переиграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»
Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
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Ярослав Качиньский посетит Смоленск в годовщину катастрофы Ту-154М
Лидер правящей польской партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский собирается посетить Смоленск в годовщину крушения Ту-154М, в результате которого погиб его брат, президент республики Лех Качиньский и еще 95 человек.
Шоу-бизнес
Алсу пришла на праздничное шоу Валентина Юдашкина без мужа и детей
Алсу пришла на праздничное шоу Валентина Юдашкина, проходившее в Кремле, в джинсах-бойфрендах.
Общество
В Германии два человека погибли от коронавируса
«Германия сообщает о первых двух случаях смерти от коронавируса», — пишет агентство.
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Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
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Армия и оружие
«Буки» в Сирии сбили 20 беспилотников Турции
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Общество
Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае.
Авто
Bentley может выпустить кабриолет на базе Bentayga
Руководитель Bentley Mulliner Тим Хенниг намекнул на появление Bentley Bentayga в кузове кабриолет.
Энергетика
Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию
Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.