Экономика
Эхо МосквыОбвал котировок наблюдается на основных фондовых биржах Азии
Торгов в Гонконге стартовали со снижение индекса Hang Seng почти на 4%. Ключевой в Японии индекс Nikkei снизился на 5,5%. Ранее рухнули цены на нефть.
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ЖКХ
Моя вода — его богатство?!
На протяжении нескольких лет жители Дубенского района получают квитанции, где начисления за воду производятся по общему нормативу.
Экономика
Бумаги российских компаний обвалились на открытии торгов в Лондоне
Обвал был и у ретейлеров: бумаги X5 Retail Group показали падение в 22,5%, а бумаги «Магнита» дешевели на 19,9%. Аналитик Fitch заявил об угрозе девальвации рубля из-за обвала цен на нефть К падению европейских и азиатских индексов привел обвал цен на нефть на 30%.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Здоровье
Трое заболевших коронавирусом лечатся в стационарах Москвы
В Москве подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Армия и оружие
УНМ ДНР: Киев ужесточил пересечение линии соприкосновения в Донбассе
Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе стали причиной трёх задержаний сотрудниками погранслужбы Украины местных жителей.
Экономика
Биржи США открылись падением на 7%
По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут.
Экономика
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
Энергетика
ТАСС: Саудовская Аравия отрицает планы вести ценовую войну с Россией
Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией на рынке нефти, сообщил ТАСС источник в ОПЕК.
Политика
Взрывы прогремели в Кабуле во время инаугурации президента Афганистана
В центре Кабула прогремели взрывы прямо во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Экономика
Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса
Значительное негативное влияние коронавируса и запрет организованных поездок из КНР продолжают оказывать давление на российский бизнес, отмечают опрошенные РБК российские банки и платежные компании, работающие с китайскими платежными системами как эквайеры.
Футбол
ЦСКА уступил «Ростову» в матче РПЛ
Столичный ЦСКА уступил "Ростову" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 3:2.
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» объявили составы на матч чемпионата России
Московский "Спартак" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Происшествия
Водитель сбил пять человек в Воронежской области
В Воронежской области водитель легкового автомобиля сбил пятерых пешеходов, находившихся на обочине дороги.
Общество
В Китае назвали сроки окончания распространения коронавируса в мире
"В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза из КНР к пресечению привозных случаев", - отметил Наньшань.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Экономика
Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30
Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
Здоровье
Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» высмеяли уход звезды телешоу
Участник юмористического телешоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников высмеял уход звезды проекта Юлии Михалковой.
Авто
Дилеры раскрыли стоимость Geely Coolray
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Происшествия
В Италии начались протесты в тюрьмах из-за COVID-19
В итальянских тюрьмах начались акции протеста из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.