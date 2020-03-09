Торгов в Гонконге стартовали со снижение индекса Hang Seng почти на 4%. Ключевой в Японии индекс Nikkei снизился на 5,5%. Ранее рухнули цены на нефть.

ЖКХ Моя вода — его богатство?! На протяжении нескольких лет жители Дубенского района получают квитанции, где начисления за воду производятся по общему нормативу.

Экономика Бумаги российских компаний обвалились на открытии торгов в Лондоне Обвал был и у ретейлеров: бумаги X5 Retail Group показали падение в 22,5%, а бумаги «Магнита» дешевели на 19,9%. Аналитик Fitch заявил об угрозе девальвации рубля из-за обвала цен на нефть К падению европейских и азиатских индексов привел обвал цен на нефть на 30%.

Экономика Минфин России прокомментировал падение цен на нефть Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.

Экономика Биржи США открылись падением на 7% По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут.

Экономика Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.

Экономика Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса Значительное негативное влияние коронавируса и запрет организованных поездок из КНР продолжают оказывать давление на российский бизнес, отмечают опрошенные РБК российские банки и платежные компании, работающие с китайскими платежными системами как эквайеры.

Общество В Китае назвали сроки окончания распространения коронавируса в мире "В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза из КНР к пресечению привозных случаев", - отметил Наньшань.

Экономика Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30 Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.