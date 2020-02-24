Экономика

РамблерРамблерКоронавирус обрушил мировые рынки

Напряжение на мировых рынках выросло на фоне распространения коронавируса за пределами Китая, сообщает Bloomberg. Индексы Dow Jones и NASDAQ упали 24 февраля, в России был выходной, но как отмечает BFM, расписки на российские бумаги тоже потеряли четыре-шесть процентов.
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Коронавирус обрушил мировые рынки

Рамблер03:13

Мировые рынки слегли с коронавирусом

BFM.ru02:19

Мировые рынки резко упали из-за вспышки коронавируса в Италии

Ведомостивчера в 15:44

Вирус распространяется - страх охватил рынки

Finam.Ru01:34
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Общество

В ВОЗ заявили о потенциале пандемии коронавируса

Вспышка коронавируса, которая была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане, не является пандемией, но может ею стать.
ТК Звезда вчера в 10:47
Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС вчера в 17:25
Шоу-бизнес

Игорь Николаев опубликовал уникальное фото без усов

Газета.Ru вчера в 13:11
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Экс-главу ФСИН Реймера освободили по УДО

РИА Новости 02:03
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Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом

Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
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Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году

В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
RuNews24.ru вчера в 14:41
Политика

Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ.
ТАСС 02:07
Происшествия

В Татарстане уволили учителя труда, пришедшего на урок пьяным

Из средней образовательной школы № 7 Азнакаево был уволен учитель технологии, замеченный на уроке в нетрезвом виде.
Российская газета 02:42
Армия и оружие

Атомная подлодка США облезла после первого похода

Ударная АПЛ Colorado Второго флота ВМС США в первом же походе утратила часть своего защитного покрытия.
Российская газета 02:06
Происшествия

Свердловская прокуратура выяснит причины отравления юных хоккеистов

Уральский меридиан вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Актриса Светлана Иванова вышла замуж за режиссера Джаника Файзиева

Иванова до сих пор не любит говорить о своем супруге, но иногда они появляются вместе на публике.
RuNews24.ru 02:33
Армия и оружие

Развитие колесных САУ в России

В современных российских вооруженных силах идет интенсивная работа по созданию различных артиллерийских систем на колесном шасси.
ANNA-News 23 февраля в 10:25
Армия и оружие

Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе

Отряды армии Турции и вооруженная сирийская оппозиция 24 февраля предприняли попытку атаковать позиции армии САР в провинции Идлиб.
РЕН ТВ вчера в 07:35
Транспорт

Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым

Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:31
Политика

Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля

Рабочая группа по изменениям в Конституции планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным подготовленные поправки 26 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Lenta.ru 03:24
Игры

Sony Playstation 5 научится чувствовать страх человека во время игры

Контроллер Dualshock 5 для нового Playstation будет не особо отличаться от предыдущего поколения. Тем не менее, он обретёт новые функции.
Мойка78 вчера в 09:16
Общество

В Японии скончался старейший мужчина на планете

Как сообщает агентство Kyodo, японец умер в клинике по уходу за престарелыми. Звание самого пожилого жителя Земли он получил 12 февраля.
Говорит Москва вчера в 23:23
Политика

Путин назвал главный индикатор успешности нацпроектов

Главным индикатором успешности национальных проектов является продолжительность жизни российских граждан.
REGNUM 02:02
Происшествия

СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске

Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
РИА Новости вчера в 10:33
Общество

В Смольном не связывают увольнение главврача Боткинской больницы с побегом пациентов из карантина

Как сообщалось, Яковлев был уволен с поста главного врача Боткинской больницы после того, как четверо пациентов с подозрением на новый коронавирус самовольно покинули карантинный блок.
Интерфакс - Россия 03:13
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости 02:11
Происшествия

Скончался четвертый пассажир лайнера Diamond Princess

В Японии умер еще один пассажир туристического лайнера Diamond Princess, став четвертой жертвой коронавируса, сообщает японское ежедневное издание «Асахи симбун».
REGNUM вчера в 22:47
Общество

На Украине призвали изъять из библиотек изданные в СССР книги

На Украине призвали изъять из библиотек изданные в СССР книги Изъятые книги времен СССР будут заменять "современными украиноязычными".
Экспресс газета 02:26
Происшествия

Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки

Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
РИА Новости 03:37
Экономика

Должникам предложат самим продавать заложенное имущество в банке

Согласно новому законопроекту, гражданин, понимающий, что не сможет оплатить залоговый кредит, вправе написать в банк заявление о том, что он хочет продать имущество по максимально выгодной цене.
Долг.рф 02:08
Армия и оружие

В Турции жаждут «распилить» Сирию, а виноватой сделать Россию

Если для России разгром радикальных группировок в Сирии важнее миграционной угрозы для Турции, Анкара, как утверждает автор, «может найти другие способы достичь своей политической цели».
Новостной фронт 02:54
Происшествия

Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину

BFM.ru вчера в 05:50
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса вчера в 09:10
Политика

В Астрахани назначен исполняющий обязанности главы горадминистрации

Радик Харисов поблагодарил коллег за проделанную вместе работу.
ГТРК Лотос 02:05
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета вчера в 12:49
Как работают Яндекс.Новости?
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