Экономика
РамблерКоронавирус обрушил мировые рынки
Напряжение на мировых рынках выросло на фоне распространения коронавируса за пределами Китая, сообщает Bloomberg. Индексы Dow Jones и NASDAQ упали 24 февраля, в России был выходной, но как отмечает BFM, расписки на российские бумаги тоже потеряли четыре-шесть процентов.
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Общество
В ВОЗ заявили о потенциале пандемии коронавируса
Вспышка коронавируса, которая была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане, не является пандемией, но может ею стать.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев опубликовал уникальное фото без усов
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера освободили по УДО
Шоу-бизнес
Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Политика
Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году
В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
Политика
Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ.
Происшествия
В Татарстане уволили учителя труда, пришедшего на урок пьяным
Из средней образовательной школы № 7 Азнакаево был уволен учитель технологии, замеченный на уроке в нетрезвом виде.
Армия и оружие
Атомная подлодка США облезла после первого похода
Ударная АПЛ Colorado Второго флота ВМС США в первом же походе утратила часть своего защитного покрытия.
Происшествия
Свердловская прокуратура выяснит причины отравления юных хоккеистов
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Иванова вышла замуж за режиссера Джаника Файзиева
Иванова до сих пор не любит говорить о своем супруге, но иногда они появляются вместе на публике.
Армия и оружие
Развитие колесных САУ в России
В современных российских вооруженных силах идет интенсивная работа по созданию различных артиллерийских систем на колесном шасси.
Армия и оружие
Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе
Отряды армии Турции и вооруженная сирийская оппозиция 24 февраля предприняли попытку атаковать позиции армии САР в провинции Идлиб.
Транспорт
Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
Политика
Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля
Рабочая группа по изменениям в Конституции планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным подготовленные поправки 26 февраля, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Игры
Sony Playstation 5 научится чувствовать страх человека во время игры
Контроллер Dualshock 5 для нового Playstation будет не особо отличаться от предыдущего поколения. Тем не менее, он обретёт новые функции.
Общество
В Японии скончался старейший мужчина на планете
Как сообщает агентство Kyodo, японец умер в клинике по уходу за престарелыми. Звание самого пожилого жителя Земли он получил 12 февраля.
Политика
Путин назвал главный индикатор успешности нацпроектов
Главным индикатором успешности национальных проектов является продолжительность жизни российских граждан.
Происшествия
СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске
Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
Общество
В Смольном не связывают увольнение главврача Боткинской больницы с побегом пациентов из карантина
Как сообщалось, Яковлев был уволен с поста главного врача Боткинской больницы после того, как четверо пациентов с подозрением на новый коронавирус самовольно покинули карантинный блок.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Происшествия
Скончался четвертый пассажир лайнера Diamond Princess
В Японии умер еще один пассажир туристического лайнера Diamond Princess, став четвертой жертвой коронавируса, сообщает японское ежедневное издание «Асахи симбун».
Общество
На Украине призвали изъять из библиотек изданные в СССР книги
На Украине призвали изъять из библиотек изданные в СССР книги Изъятые книги времен СССР будут заменять "современными украиноязычными".
Происшествия
Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки
Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Экономика
Должникам предложат самим продавать заложенное имущество в банке
Согласно новому законопроекту, гражданин, понимающий, что не сможет оплатить залоговый кредит, вправе написать в банк заявление о том, что он хочет продать имущество по максимально выгодной цене.
Армия и оружие
В Турции жаждут «распилить» Сирию, а виноватой сделать Россию
Если для России разгром радикальных группировок в Сирии важнее миграционной угрозы для Турции, Анкара, как утверждает автор, «может найти другие способы достичь своей политической цели».
Происшествия
Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Политика
В Астрахани назначен исполняющий обязанности главы горадминистрации
Радик Харисов поблагодарил коллег за проделанную вместе работу.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.