Lenta.ruMirror: заявление Путина о ракетах «Циркон» на параде в День ВМФ вызвало панику в БританииСлова российского президента Владимира Путина, сказанные на параде в честь Дня Военно-морского флота РФ (ВМФ), вызвали панику в Великобритании, заявил аналитик The Mirror Дуглас Пейшент (Douglas Patient).Lenta.ru"Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука", – приводит слова Пейшента РИА Новости.Радио SputnikВо время парада в день ВМФ в Санкт-Петербурге Путин сообщил, что поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы.РИА НовостиРечь о том, что российский ВМФ получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьR.LifeR.LifeРЕН ТВФАННародные новостиREGNUMКомсомольская правдаАпралПолитическая ЭкспертизаКП - Санкт-ПетербургPravda.RuГазета.RuЦарьградПятый каналАргументы и ФактыПолитРоссияВечерняя МоскваKu.lifeПолитика СегодняNewInformЭкономика сегодняВоенное делоПодробнее о событииMirror: Путин одной фразой на параде в День ВМФ посеял панику в ВеликобританииПятый канал08:37Mirror: одна фраза Путина на параде в Санкт-Петербурге вызвала тревогу в БританииПолитРоссия06:14Самое цитируемоеMirror: Владимир Путин одной фразой на параде в День ВМФ посеял панику в ВеликобританииNVL09:15Mirror: речь Владимира Путина на параде в Санкт-Петербурге насторожила британцевВоенное дело09:14Mirror: Путин вызвал панику в Британии всего одной фразой на параде в честь Дня ВМФРИА Новости14:26Mirror: речь Путина на параде в Санкт-Петербурге насторожила британцевФАН08:09Mirror: одна фраза Путина на параде в честь Дня ВМФ в Петербурге вызвала беспокойство в БританииНародные новости06:56Показать ещёОценить2,4KПоделиться