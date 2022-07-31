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Mirror: заявление Путина о ракетах «Циркон» на параде в День ВМФ вызвало панику в Британии

Слова российского президента Владимира Путина, сказанные на параде в честь Дня Военно-морского флота РФ (ВМФ), вызвали панику в Великобритании, заявил аналитик The Mirror Дуглас Пейшент (Douglas Patient).
Lenta.ru
"Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука", – приводит слова Пейшента РИА Новости.
Радио Sputnik
Во время парада в день ВМФ в Санкт-Петербурге Путин сообщил, что поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы.
РИА Новости
Речь о том, что российский ВМФ получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».
Московский Комсомолец

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