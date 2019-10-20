Общество
Газета.RuМиру предрекли «финансовый армагеддон»
Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
Экономика
Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских
Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года.
РБК 14:31
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru 14:16
Экономика
В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк
Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
RT на русском 14:34
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно всё, но в меру", и перечислили продукты, которые следует исключить из рациона.
РИА Новости вчера в 08:32
Космос
В России создадут роботов-помощников для космонавтов на Луне
Технологии для роботов-помощников для космонавтов будут протестированы во время полётов российских автоматических станций на Луну.
News.ru вчера в 03:28
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 10:11
Армия и оружие
ВМС США установят на корабль первый боевой лазер
ВМС США в ближайшее время планируют установить боевой лазерный комплекс на корабль USS Portland, сообщает издание Drive.
Rambler News Service 08:11
Происшествия
В Ханты-Мансийске грузовик врезался в детский сад
Грузовик въехал в здание детского сада в Ханты-Мансийске из-за отказа тормозов, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
РБК 15:13
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 08:29
Политика
Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен
Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал известный шоумен, в прошлом — член команды КВН и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.
Вести.Ru 13:49
Экономика
В Казани увеличили цены на строительство соципотечного жилья
Повысить стоимость цен на строительство 1 квадратного метра соципотечного жилья требовали подрядчики.
Inkazan 08:57
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 11:19
Политика
Вторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году
Российская газета 10:08
Политика
Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»
Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 13:34
Экономика
Китай обогнал США по числу самых богатых людей
Московский Комсомолец 12:38
Армия и оружие
Минобороны досрочно получило комплект С-400
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны второй в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщили в концерне.
Взгляд.ру 07:15
Футбол
Гончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол среди ведущих команд РПЛ
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил прогресс «Ростова», отвечая на вопрос о том, какая из команд РПЛ, борющихся за чемпионство, показывает самый интересный футбол.
Sport24.ru 13:49
Политика
Россия и Египет планируют возобновить авиасообщение
Псковское агентство информации 07:32
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
Авто
Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям
С 21 октября каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка.
Автоновости дня 05:48
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 05:43
Армия и оружие
Курды закидали американских военных помидорами и камнями
Жители сирийского Камышлы закидали камнями и помидорами американских военных, покидавших город.
Lenta.ru 12:40
Политика
Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети
Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
Lenta.ru 13:00
Общество
Землетрясение в США активизировало древнейший тектонический разлом
После землетрясения 4 июля 2019 года стороны разлома разошлись по вертикали на два сантиметра, пишет Science.
Труд вчера в 14:10
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru 14:25
Музыка
Пенсионерка зажгла под «Ибицу» на концерте Киркорова в Сыктывкаре
Пенсионерка зажигательно станцевала на концерте Филиппа Киркорова в Сыктывкаре.
Телепрограмма 19 октября в 06:52
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 02:49